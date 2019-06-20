«Приезжайте быстрей»: Путина позвали в Екатеринбург в обращении

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« Аборигены бесовских волостей

Просят вас очень в самом начале

Владимир Владимирович , приезжайте быстрей,

Тут все из-за вас перекопали»





Владимира Путина ждут в Екатеринбурге на саммит GMIS, который пройдет с 9 по 11 июня. Глава государства уже получил официальное приглашение и сообщил , что « постарается» приехать. Александра Аксенова обратила внимание на перекопанные дороги и строительство второй ветки метро , которая не радует Минтранс.





« Зато тут красивые храмы и скверы

Только по Царской вам лучше не топать.

В общем , жду вас , как Хатико верный ,