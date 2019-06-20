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«Приезжайте быстрей»: Путина позвали в Екатеринбург в обращении

10:28, 20 Июнь 2019
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Фот: скриншот ролика ЕТВ
Поэтесса Александра Аксенова подготовилась к прямой линии с президентом.
Уральская поэтесса Александра Аксенова написала стих-обращение Владимиру Путину. Сегодня, 20 июня, глава ответит на вопросы россиян в прямом эфире. Прямая линия откроется в 14:00 по местному времени. Александра Аксенова в своем обращении просит президента быстрее приехать в Екатеринбург.

«Аборигены бесовских волостей
Просят вас очень в самом начале
Владимир Владимирович, приезжайте быстрей,
Тут все из-за вас перекопали»

Владимира Путина ждут в Екатеринбурге на саммит GMIS, который пройдет с 9 по 11 июня. Глава государства уже получил официальное приглашение и сообщил, что «постарается» приехать. Александра Аксенова обратила внимание на перекопанные дороги и строительство второй ветки метро, которая не радует Минтранс.

«Зато тут красивые храмы и скверы
Только по Царской вам лучше не топать.
В общем, жду вас, как Хатико верный,
А то без вас, как обычно…»

Полное видео Александры Аксеновой смотрите здесь:
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, прямая линия, Путин, стихи, Свердловская область , Екатеринбург, Александра Аксенова, Владимир Путин
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