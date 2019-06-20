Мэрия Екатеринбурга отказывается общаться с автором захваченной группы

Екатеринбургский smm-специалист Кирилл Костин пытается решить конфликт с мэрией Екатеринбурга по поводу группы « ВКонтакте» мирным путем , но власти его игнорируют. Ранее власти забрали у Костина паблик « Екатеринбург» с 90 тысячами подписчиков , который он безвозмездно администрировал последние шесть лет.





« Суть договоренности состояла в том , что в группе используются материалы и статьи мэрии , в частности материалы с сайтов ekburg.ru и екатеринбург.рф. Для меня этот проект являлся затратным и не приносил прибыли , являлся сугубо социальным», — рассказывает Кирилл Костин.



