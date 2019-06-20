Мэрия Екатеринбурга отказывается общаться с автором захваченной группы
13:44, 20 Июнь 2019
Администрация забрала паблик «Екатеринбург» у Кирилла Костина, который он бесплатно вел шесть лет. Smm-специалист предлагает компромисс, но власти никак не реагируют.
Екатеринбургский smm-специалист Кирилл Костин пытается решить конфликт с мэрией Екатеринбурга по поводу группы «ВКонтакте» мирным путем, но власти его игнорируют. Ранее власти забрали у Костина паблик «Екатеринбург» с 90 тысячами подписчиков, который он безвозмездно администрировал последние шесть лет.
«Суть договоренности состояла в том, что в группе используются материалы и статьи мэрии, в частности материалы с сайтов ekburg.ru и екатеринбург.рф. Для меня этот проект являлся затратным и не приносил прибыли, являлся сугубо социальным», — рассказывает Кирилл Костин.
По мнению smm-специалиста, мэрия решила, что проще захватить уже успешный и популярный ресурс, чем развивать свой с нуля — речь идет об этой группе с 86 подписчиками. «Логика мне понятна», — подметил Костин. 18 июня екатеринбуржец написал письмо мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому, в котором предложил компромиссное решение конфликта: вернуть ему группу «Екатеринбург», но забрать верификационную галочку для сообщества администрации города. В беседе с ЕТВ Кирилл Костин сказал, что представители власти до сих пор на него не вышли.
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