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Куйвашев заставил свердловский кабмин смотреть прямую линию Путина

13:34, 20 Июнь 2019
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Фото: ЕТВ

Члены правительства будут ждать вопросов по своей теме четыре часа.  

Губернатор Евгений Куйвашев поручил членам правительства Свердловской области внимательно следить за прямой линией Владимира Путина, сообщили в департаменте информполитики региона. Президент начнет отвечать на вопросы горожан в 14:00 по местному времени. Обычно такое общение длится четыре часа.

«Прошу членов правительства, глав муниципалитетов самым внимательным образом следить за ходом прямой линии“, быть готовыми реагировать на вопросы, относящиеся к сфере ваших компетенций», — сказал губернатор на заседании правительства.

На прямую линию Владимира Путина поступило уже 1,5 миллиона вопросов. Рекордное число было зарегистрировано в 2015 году — 3,25 миллиона. Президент пообщается с жителями страны в таком формате уже в 17-й раз. ЕТВ уже публиковал стих Александры Аксеновой, посвященный прямой линии, смотрите здесь.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, президент РФ, прямая линия, правительство, Свердловская область , Екатеринбург, Евгений Куйвашев
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