Куйвашев заставил свердловский кабмин смотреть прямую линию Путина

Губернатор Евгений Куйвашев поручил членам правительства Свердловской области внимательно следить за прямой линией Владимира Путина, сообщили в департаменте информполитики региона. Президент начнет отвечать на вопросы горожан в 14:00 по местному времени. Обычно такое общение длится четыре часа.

«Прошу членов правительства, глав муниципалитетов самым внимательным образом следить за ходом „прямой линии“, быть готовыми реагировать на вопросы, относящиеся к сфере ваших компетенций», — сказал губернатор на заседании правительства.

На прямую линию Владимира Путина поступило уже 1,5 миллиона вопросов. Рекордное число было зарегистрировано в 2015 году — 3,25 миллиона. Президент пообщается с жителями страны в таком формате уже в 17-й раз. ЕТВ уже публиковал стих Александры Аксеновой, посвященный прямой линии, смотрите здесь.