Коммунальщики заплатят свердловчанину 115 тысяч рублей
15:54, 20 Июнь 2019
В декабре 2017 года случилась авария на трубах. Ее устранили в апреле.
Владелец затопленного дома в поселке Малышева отсудил у коммунальщиков 115 тысяч рублей. Об этом ЕТВ рассказали в Свердловском областном суде.
В декабре 2017 года из-за износа в поселке прорвало трубы — и затопило несколько земельных участков. В частности, вода повредила дом местного жителя Александра. В феврале 2018 года свердловчанин обратился в администрацию округа: проблему решили только спустя два месяца. Ущерб дому эксперты оценили в 112 тысяч. Тогда мужчина обратился в Асбестовский городской суд, попросив взыскать эту сумму и госпошлину. Исковые требования удовлетворили в полном объеме.
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