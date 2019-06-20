Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Коммунальщики заплатят свердловчанину 115 тысяч рублей

15:54, 20 Июнь 2019
water2438837_960_720.jpg
Фото: pixabay
В декабре 2017 года случилась авария на трубах. Ее устранили в апреле.

Владелец затопленного дома в поселке Малышева отсудил у коммунальщиков 115 тысяч рублей. Об этом ЕТВ рассказали в Свердловском областном суде.

В декабре 2017 года из-за износа в поселке прорвало трубы — и затопило несколько земельных участков. В частности, вода повредила дом местного жителя Александра. В феврале 2018 года свердловчанин обратился в администрацию округа: проблему решили только спустя два месяца. Ущерб дому эксперты оценили в 112 тысяч. Тогда мужчина обратился в Асбестовский городской суд, попросив взыскать эту сумму и госпошлину. Исковые требования удовлетворили в полном объеме.

Ребенок имеет право на драку
Авторы:
Михаил Вербицкий
Что вы думаете о материале «Коммунальщики заплатят свердловчанину 115 тысяч рублей»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Свердловская область , Екатеринбург, коммунальщики
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Сумма мнений Σ
Вторая ветка обломилась?
Вторая ветка обломилась?
От Светланы Зенковой
Союз читателей
Как книги влияют на мозг?
Как книги влияют на мозг?
От Светланы Зенковой
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.