Коммунальщики заплатят свердловчанину 115 тысяч рублей

Владелец затопленного дома в поселке Малышева отсудил у коммунальщиков 115 тысяч рублей. Об этом ЕТВ рассказали в Свердловском областном суде.

В декабре 2017 года из-за износа в поселке прорвало трубы — и затопило несколько земельных участков. В частности, вода повредила дом местного жителя Александра. В феврале 2018 года свердловчанин обратился в администрацию округа: проблему решили только спустя два месяца. Ущерб дому эксперты оценили в 112 тысяч. Тогда мужчина обратился в Асбестовский городской суд, попросив взыскать эту сумму и госпошлину. Исковые требования удовлетворили в полном объеме.