Кольцовские таможенники забрали у любителя чая 10 килограммов листьев
10:47, 20 Июнь 2019
Ташкентец уверял проверяющих, что везет напиток для себя, но ему не поверили.
Кольцовские таможенники изъяли у пассажира из Ташкента десять килограммов чая. Гость из Центральной Азии пронес в «зеленый коридор» два огромных пакета с листьями. Таможенникам он заявил, что везет зеленый чай для себя, но потом признался, что продукт нужен для продажи в одном из магазинов Нижнего Тагила.
Работники таможни не поверили мужчине, потому что десять килограммов товара гость расфасовал в маленькие пакеты. Так обычно делают для коммерческого использования, сообщили ЕТВ в пресс-службе Уральского таможенного управления. Если ташкентец вез чай для продажи, он должен был задекларировать его.
Товар у пассажира изъяли и отправили на экспертизу, чтобы определить цену. Мужчине грозит штраф от половины до двукратной стоимости чая.
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