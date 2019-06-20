Кольцовские таможенники забрали у любителя чая 10 килограммов листьев

Кольцовские таможенники изъяли у пассажира из Ташкента десять килограммов чая. Гость из Центральной Азии пронес в «зеленый коридор» два огромных пакета с листьями. Таможенникам он заявил, что везет зеленый чай для себя, но потом признался, что продукт нужен для продажи в одном из магазинов Нижнего Тагила.

Работники таможни не поверили мужчине, потому что десять килограммов товара гость расфасовал в маленькие пакеты. Так обычно делают для коммерческого использования, сообщили ЕТВ в пресс-службе Уральского таможенного управления. Если ташкентец вез чай для продажи, он должен был задекларировать его.

Товар у пассажира изъяли и отправили на экспертизу, чтобы определить цену. Мужчине грозит штраф от половины до двукратной стоимости чая.