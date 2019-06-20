Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Кольцовские таможенники забрали у любителя чая 10 килограммов листьев

10:47, 20 Июнь 2019
image.jpg
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
Ташкентец уверял проверяющих, что везет напиток для себя, но ему не поверили.

Кольцовские таможенники изъяли у пассажира из Ташкента десять килограммов чая. Гость из Центральной Азии пронес в «зеленый коридор» два огромных пакета с листьями. Таможенникам он заявил, что везет зеленый чай для себя, но потом признался, что продукт нужен для продажи в одном из магазинов Нижнего Тагила.

Работники таможни не поверили мужчине, потому что десять килограммов товара гость расфасовал в маленькие пакеты. Так обычно делают для коммерческого использования, сообщили ЕТВ в пресс-службе Уральского таможенного управления. Если ташкентец вез чай для продажи, он должен был задекларировать его.

Товар у пассажира изъяли и отправили на экспертизу, чтобы определить цену. Мужчине грозит штраф от половины до двукратной стоимости чая.

Ребенок имеет право на драку
Тренер-инструктор Максим Беренов убежден, что каждый школьник может дать отпор.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Кольцовские таможенники забрали у любителя чая 10 килограммов листьев»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, товары, Кольцовская таможня, чай, Свердловская область , Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Сумма мнений Σ
Вторая ветка обломилась?
Вторая ветка обломилась?
От Светланы Зенковой
Союз читателей
Как книги влияют на мозг?
Как книги влияют на мозг?
От Светланы Зенковой
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.