Клинике Владислава Тетюхина официально присвоили его имя

Напомним, о смерти создателя Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра стало известно 11 апреля. Незадолго до этого у клиники возникли проблемы с финансированием. Коллективу больницы пришлось обращаться за помощью к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. После смерти Тетюхина губернатор пообещал сберечь его наследие.

В мае Алексей Балыбердин выступил с инициативой присвоить клинике в Нижнем Тагиле имя Владислава Тетюхина. Кстати, в Титановой долине уже есть улица, которую назвали в честь создателя нижнетагильской больницы. Подробнее о клинике Тетюхина вы можете прочитать в материале ЕТВ.