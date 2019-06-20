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Клинике Владислава Тетюхина официально присвоили его имя

08:40, 20 Июнь 2019
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Фото: Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр
Изменения внесли в государственный реестр.

Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр в Нижнем Тагиле теперь официально носит имя своего основателя Владислава Тетюхина. Об этом на странице в Facebook написал депутат Госдумы Алексей Балыбердин. Он сообщил, что правку внесли в госреестр вчера, 19 июня, а также добавил: «Вечная память о прекрасном человеке».

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Напомним, о смерти создателя Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра стало известно 11 апреля. Незадолго до этого у клиники возникли проблемы с финансированием. Коллективу больницы пришлось обращаться за помощью к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. После смерти Тетюхина губернатор пообещал сберечь его наследие.

В мае Алексей Балыбердин выступил с инициативой присвоить клинике в Нижнем Тагиле имя Владислава Тетюхина. Кстати, в Титановой долине уже есть улица, которую назвали в честь создателя нижнетагильской больницы. Подробнее о клинике Тетюхина вы можете прочитать в материале ЕТВ.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Свердловская область , память, имя, клиника, Нижний Тагил, Владислав Тетюхин
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