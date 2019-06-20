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Мусульмане Екатеринбурга попросили у Путина соборную мечеть

10:27, 20 Июнь 2019
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Фото: pixabay
Религиозная община перестала надеяться на помощь Высокинского и Куйвашева.

Мусульмане Екатеринбурга записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросили разрешить им построить соборную мечеть на месте, отведенном еще при Росселе. «В городе с населением в полтора миллиона, где каждый пятый — это мусульманин, не имеем до сих пор своей соборной мечети, где по канонам ислама должна проводиться пятничная молитва», — говорится в обращении.

По словам мусульман, строительство мечетей «становится камнем преткновения в диалоге с властями». «Многие молельные дома закрываются или подлежать сносу. Мы обращались к руководству города Екатеринбурга и области, но не нашли понимания. Поэтому, Владимир Владимирович, мы обращаемся к вам и просим восстановить наше право на строительство соборной мечети в городе Екатеринбурге на том месте, где мы стоим», — просят мусульмане.

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Напомним, в мае уральские мусульмане уже обращались к мэру Екатеринбурга и губернатору Свердловской области. Верующие напомнили им о том, что соборную мечеть за цирком так и не построили, несмотря на то, что экс-глава региона Эдуард Россель заложил первый камень религиозного сооружения еще в 2007 году. Но Куйвашев и Высокинский промолчали, поэтому мусульмане написали президенту Татарстана.

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится сегодня, 20 июня, в 14 часов по времени Екатеринбурга.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Свердловская область , обращение Путину, религия, мусульмане, Екатеринбург, Владимир Путин
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