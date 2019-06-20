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Екатеринбургская школьница получила 300 баллов за три ЕГЭ

16:45, 20 Июнь 2019
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Фото: kremlin.ru
Анастасия Пределина сдала на максимум русский, математику и физику.

Выпускница екатеринбургской гимназии № 9 Анастасия Пределина получила максимальные баллы по трем единым государственным экзаменам. Выпускница набрала 100 баллов по русскому, математике и физике. Информация об успехе школьницы появилась на сайте гимназии.

Ранее мы отправляли журналиста ЕТВ на один из ЕГЭ, чтобы проверить, насколько тяжело принять новые правила уже взрослому человеку.

Ребенок имеет право на драку
Тренер-инструктор Максим Беренов убежден, что каждый школьник может дать сдачи.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, школа, экзамены, Свердловская область , ЕГЭ, Екатеринбург
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