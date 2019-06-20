Екатеринбургская школьница получила 300 баллов за три ЕГЭ

Выпускница екатеринбургской гимназии № 9 Анастасия Пределина получила максимальные баллы по трем единым государственным экзаменам. Выпускница набрала 100 баллов по русскому, математике и физике. Информация об успехе школьницы появилась на сайте гимназии.

Ранее мы отправляли журналиста ЕТВ на один из ЕГЭ, чтобы проверить, насколько тяжело принять новые правила уже взрослому человеку.