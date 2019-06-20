«Это безобразие»: «Рифей» опозорился во время прямой линии Путина

Во время прямой линии Владимира Путина затронули проблемы мусорной реформы. В качестве иллюстрации показали переполненный мусорный бак Верхней Салды с подписью « Вот во что превратился чистый городской район». Ответ президента был таким: « То , что показали — это безобразие! Надо разобраться во всех районах». Мусорным оператором Верхней Салды является скандальная компания « Рифей».





Тему экологической реформы внезапно продолжила 15-летний блогер Катя Адушкина. Она спросила , что ждет нас дальше. Президент ответил , что вопросы экологии в стране подняли только пару лет назад. « Я видел много вопросов о росте тарифов: отчасти это неизбежно, чтобы система работала , нужны лишние деньги. Но люди должны видеть результаты , это не тот случай , когда мы должны ждать 20 лет», — заключил президент.



