«Это безобразие»: «Рифей» опозорился во время прямой линии Путина
15:34, 20 Июнь 2019
Иллюстрацией проблем мусорной реформы стал контейнер из Верхней Салды.
Во время прямой линии Владимира Путина затронули проблемы мусорной реформы. В качестве иллюстрации показали переполненный мусорный бак Верхней Салды с подписью «Вот во что превратился чистый городской район». Ответ президента был таким: «То, что показали — это безобразие! Надо разобраться во всех районах». Мусорным оператором Верхней Салды является скандальная компания «Рифей».
Тему экологической реформы внезапно продолжила 15-летний блогер Катя Адушкина. Она спросила, что ждет нас дальше. Президент ответил, что вопросы экологии в стране подняли только пару лет назад. «Я видел много вопросов о росте тарифов: отчасти это неизбежно, чтобы система работала, нужны лишние деньги. Но люди должны видеть результаты, это не тот случай, когда мы должны ждать 20 лет», — заключил президент.
Мусорная реформа, которая должна улучшить экологическую обстановку в стране, началась 1 января. С тех пор жителей появилась новая графа в квитанциях. Из чего состоит тариф и почему он такой, читайте здесь.
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