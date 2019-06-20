Цуканов заявил, что проект метро в Екатеринбурге поддерживает Путин
14:55, 20 Июнь 2019
Ответ Минтранса в полпредстве считают преждевременным.
Полпред президента по УрФО Николай Цуканов прокомментировал письмо Министерства транспорта РФ, в котором не считают нужным выделять федеральные деньги на проектирование второй ветки метро в Екатеринбурге. Он считает, что промежуточный ответ ведомства нельзя считать отказом от всего проекта.
«Я точно знаю, что президент эту идею поддержал, председатель правительства поддержал, региональным властям нужно работать по подготовке документации. Со своей стороны я готов оказать поддержку, потому что это актуально и важно», — цитирует Цуканова Znak.com.
Министерство транспорта РФ рекомендовало о премьер-министру отказаться от выделения средств из федерального бюджета на неэффективный проект. Согласно документу ЕАН, пассажиропоток падает, а остальные виды транспорта хорошо развиваются. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что проектирование продолжат на деньги из местного бюджета. На 2019 год на эти цели заложено 150 миллионов рублей. Вторую ветку метро планируют построить к 300-летию Екатеринбурга.
Все о проекте второй ветке и о том, сколько времени придется ее ждать, вы можете узнать здесь.
Ребенок имеет право на драку
Как ребенку отстаивать свое личное пространство.
Новое и интересное
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.
Союз читателей
Как книги влияют на мозг?
Сумма мнений Σ
Вторая ветка обломилась?