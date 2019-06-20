Цуканов заявил, что проект метро в Екатеринбурге поддерживает Путин

Полпред президента по УрФО Николай Цуканов прокомментировал письмо Министерства транспорта РФ , в котором не считают нужным выделять федеральные деньги на проектирование второй ветки метро в Екатеринбурге. Он считает , что промежуточный ответ ведомства нельзя считать отказом от всего проекта.





« Я точно знаю , что президент эту идею поддержал , председатель правительства поддержал , региональным властям нужно работать по подготовке документации. Со своей стороны я готов оказать поддержку , потому что это актуально и важно», — цитирует Цуканова Znak.com.





, пассажиропоток падает , а остальные виды транспорта хорошо развиваются. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил , что проектирование продолжат на деньги из Министерство транспорта РФ рекомендовало о премьер-министру отказаться от выделения средств из федерального бюджета на неэффективный проект. Согласно документу ЕАНпассажиропоток падаета остальные виды транспорта хорошо развиваются. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявилчто проектирование продолжат на деньги из местного бюджета. На 2019 год на эти цели заложено 150 миллионов рублей. Вторую ветку метро планируют построить к 300-летию Екатеринбурга.





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