Архгруппа Podelniki объявила сбор средств на реконструкцию Белой башни

Архгруппа Podelniki собирает деньги на реконструкцию Белой башни в Екатеринбурге. Активистам необходимо 4,3 миллиона рублей для того, чтобы провести инженерно-геологические работы и создать проект реставрации сооружения. На разработку документации планируют потратить примерно 3,9 миллиона рублей, на изыскания — 399 тысяч рублей. «Это космическая сумма, но нам некуда отступать», — заявила архитектор и участница группы Podelniki Полина Иванова в Facebook.

Запланированные работы по реконструкции будет выполнять бюро «Рождественка». Эта организация реставрировала флигель-руины Музея архитектуры имени Щусева, перепрофилировала территорию Трехгорной мануфактуры. На проект уйдет год, но это позволит начать обновление Белой башни. Как только реставрация завершится, объект будет работать круглый год как культурная и экскурсионная площадка.

В прошлом году Podelniki законсервировали Белую башню и на собранные деньги провели освещение. Но из-за того, что башня является объектом культурного наследия федерального значения, из региона не могут выделить деньги на ее реставрацию. Министерство культуры молчит, хотя волонтеры уже два раза отправляли туда заявки с просьбой включить объект в целевую программу.