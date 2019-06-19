В Екатеринбурге из-за старой теплотрассы перекопают улицу Куйбышева
11:19, 19 Июнь 2019
Во время опрессовок трубы на участке прорвало четыре раза.
В Екатеринбурге начали ремонт полутораметрового участка тепломагистрали М-13 от дома на Куйбышева, 81 до Красноармейской, 92. По нему горячая вода поступает жителям Октябрьского и частично Ленинского районов. Теплотрассу проложили еще в 1981 году. Трубы сильно поизносились, во время гидравлических испытаний их прорвало четыре раза. Специалисты ЕТК должны увеличить диаметр труб с 500 до 700 миллиметров, защитить пенополиуретановой изоляцией с датчиками дистанционного контроля, сообщили в пресс-службе ЕТК. Также должны обновить опоры, камеры, компенсаторы и т. д. Отключений горячей воды не планируют.
На участке ремонта выставили ограждения и строительную технику. Земляные работы начали на пересечении Красноармейской с Куйбышева и Декабристов. Движение транспорта будет закрыто с 18 по 24 июня. На участке Куйбышева от Белинского до Мамина Сибиряка с 20 по 24 июня закроют движение трамваев.
С 7 по 11 июня в Екатеринбурге пройдет второй этап опрессовок. Сроки сдвинули из-за выставки «Иннопром».
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