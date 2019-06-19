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УрФУ поднялся на 48 мест в топе QS World University Ranking за год

11:43, 19 Июнь 2019
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Фото: архив ЕТВ
Университет разместился на 364 позиции.

Уральский федеральный университет занял 364 место в рейтинге QS World University Ranking 2020. Информация появилась на сайте TopUniversity. В прошлом году учебное заведение было на 48 мест ниже. Первое место в топ-400 лучших вузов мира получил Массачусетский технологический институт (MIT), второе и третье места у Стэнфордского и Гарвардского университетов.

В следующем году УрФУ планирует попасть в топ-350 лучших вузов мира. Ректор вуза Виктор Кокшаров уверен в том, что такие рейтинги «работают на улучшение международных связей, сотрудничество с ведущими научными центрами и университетами мира».

Топ QS World University Ranking существует с 2004 года. Специалисты, которые составляют этот рейтинг, оценивают учебные заведения по академической репутации, востребованности у работодателей, числу студентов и преподавателей, цитируемости ученых и иным показателям.

Осужденные и осуждаемые
Истории фонда «Город без наркотиков» и жертв полицейских провокаций.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, рейтинг, топ, УРФУ, Свердловская область , Екатеринбург
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