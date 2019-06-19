Свердловского автоинспектора наградили за рождение чужого ребенка

Сотрудника свердловской автоинспекции наградили за то, что он спас беременную женщину. Никита Доможиров получал статуэтку вместе с врачами и психологами в свердловском минздраве. Его отметили в номинации «За спасение жизни», сообщили ЕТВ в отделении пропаганды свердловской ГИБДД.

Помощь автоинспектора понадобилась в феврале 2019 года, когда машина скорой помощи наехала на барьеры-автоматы на железнодорожном переезде. В автомобиле была жительница Режа. Ее везли в Артемовский, и на пути туда беременная начала рожать. Кроме того, в ДТП пострадали два фельдшера. Медработников и роженицу пересадили в машину ДПС и отвезли в больницу. Через час у женщины родилась здоровая девочка.