Свердловское хлебное предприятие наказали за картельный сговор

Руководителя «Уралхлебпродукта» оштрафовали на 20 тысяч за нарушение закона о конкуренции. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда.

Осенью 2018 года УФАС по Свердловской области выяснило, что между ООО »Компания »Уралхлебпродукт» и ООО »Хлеб-Торг» состоялся картельный сговор. Конкуренты договорились о поддержании цены на аукционах — и тем самым нарушили закон о конкуренции. Гендиректор «Уралхлебпродукта» пытался обжаловать приговор, но суд ничего менять не стал.