Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Свердловское хлебное предприятие наказали за картельный сговор

11:53, 19 Июнь 2019
image.jpg
Фото: pixabay
Главу компании оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Руководителя «Уралхлебпродукта» оштрафовали на 20 тысяч за нарушение закона о конкуренции. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда.

Осенью 2018 года УФАС по Свердловской области выяснило, что между ООО »Компания »Уралхлебпродукт» и ООО »Хлеб-Торг» состоялся картельный сговор. Конкуренты договорились о поддержании цены на аукционах — и тем самым нарушили закон о конкуренции. Гендиректор «Уралхлебпродукта» пытался обжаловать приговор, но суд ничего менять не стал.

Осужденные и осуждаемые
Как и почему статья 228 стала народной. Истории фонда «Город без наркотиков» и жертв полицейских про
Авторы:
Михаил Вербицкий
Что вы думаете о материале «Свердловское хлебное предприятие наказали за картельный сговор»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, хлеб, Екатеринбург, Свердловский областной суд
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
Общество
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.
Союз читателей
Как книги влияют на мозг?
Как книги влияют на мозг?
От Светланы Зенковой
Онкология. Что делать, чтобы не умереть?
20 июня в 19:00
С Денис Демидов