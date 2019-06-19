Свердловское хлебное предприятие наказали за картельный сговор
11:53, 19 Июнь 2019
Главу компании оштрафовали на 20 тысяч рублей.
Руководителя «Уралхлебпродукта» оштрафовали на 20 тысяч за нарушение закона о конкуренции. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда.
Осенью 2018 года УФАС по Свердловской области выяснило, что между ООО »Компания »Уралхлебпродукт» и ООО »Хлеб-Торг» состоялся картельный сговор. Конкуренты договорились о поддержании цены на аукционах — и тем самым нарушили закон о конкуренции. Гендиректор «Уралхлебпродукта» пытался обжаловать приговор, но суд ничего менять не стал.
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