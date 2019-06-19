Свердловские власти ищут 1,4 миллиарда рублей на участие в Универсиаде
18:47, 19 Июнь 2019
Оказывается, деньги на заявочную кампанию в бюджете не закладывались вообще.
Свердловской области не хватает средств на проведение Универсиады-2023. По условиям договора с FISU, оргкомитет должен выплатить 1,4 миллиарда рублей за право проведения студенческих Игр. Деньги на расчеты с международной федерацией в региональном бюджете не предусмотрены. Об этом пишет РБК Екатеринбург со ссылкой на источники, близкие к кабмину.
Также сообщается, что расходы на Универсиаду выросли на 27 миллиардов рублей. Сейчас свердловские власти пытаются согласовать новую цифру — 82 миллиарда. Из них половину выплатит федеральная казна, 26 миллиардов — региональная, остальные деньги дадут внебюджетные источники.
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Город, в котором пройдет Универсиада, объявят 2 июля. Чтобы провести Игры с размахом, Екатеринбург решили облагородить к юбилею, который как раз пройдет в 2023 году. Что есть в плане подготовки к 300-летию уральской столицы, читайте здесь.
6 июня в Екатеринбурге презентовали заявочную книгу Универсиады. По словам министра спорта Свердловской области Леонида Раппопорта, в книге указали преимущества города — расположение и опыт международных мероприятий.
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