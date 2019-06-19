Свердловские власти ищут 1,4 миллиарда рублей на участие в Универсиаде

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Также сообщается , что расходы на Универсиаду выросли на 27 миллиардов рублей. Сейчас свердловские власти пытаются согласовать новую цифру — 82 миллиарда. Из них половину выплатит федеральная казна , 26 миллиардов — региональная , остальные деньги дадут внебюджетные источники.

Свердловской области не хватает средств на проведение Универсиады-2023. По условиям договора с FISU, оргкомитет должен выплатить 1,4 миллиарда рублей за право проведения студенческих Игр. Деньги на расчеты с международной федерацией в региональном бюджете не предусмотрены. Об этом пишет РБК Екатеринбург со ссылкой на источникиблизкие к кабмину.