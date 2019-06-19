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Свердловская область продаст китайцам торф и мороженое

17:44, 19 Июнь 2019
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Самый долгосрочный контракт заключили в рамках Российско-Китайского ЭКСПО. 

Свердловскую область презентовали на шестом Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине. Самый долгосрочный контракт заключила уральская компания «Экопром». Китайским сельхозпроизводителям решили поставлять торфяные смеси, которые будут использовать для восстановления почвы, сообщили в департаменте информполитики региона. Также китайским партнерам понравилось свердловское мороженое, которое производят на хладокомбинате № 3.

Сотрудничество также планируют продолжить в области медицины: китайцев заинтересовала эстетическая косметология и высокотехнологичные операции по замене суставов. Свердловская область также увеличить поток студентов, которые смогут учиться по обмену с китайскими ВУЗами. За пять лет товарооборот региона с Китаем вырос в 2,5 раза: с 800 миллионов до 2,1 миллиарда рублей.

Осужденные и осуждаемые
Как и почему статья 228 стала народной.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, торф, ЭКСПО, Китай, Свердловская область , Екатеринбург
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