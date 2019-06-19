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Свердловчанка отсудила три миллиона за бычков-призраков

15:22, 19 Июнь 2019
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Фото: pixabay
Женщина внесла предоплату, но так и не увидела животных. 

В 2015 году свердловчанка заказала 120 бычков по 110 рублей за килограмм в ООО «Агрофирма Уральская». Женщина внесла предоплату в 2,5 миллиона рублей, получила квитанцию за подписью директора, но животных так и не увидела. Фермерша подала иск в Новоуральский городской суд требуя агрофирму вернуть ей деньги, плюс 597 тысяч за пользование чужими средствами и и 73 тысячи на оплату госпошлины и представителя, сообщили в пресс-службе областного суда.

В качестве третьего лица привлекли экс-директора компании. Он подтвердил, что получил деньги от женщины и внес большую часть из них в банк. Но новое руководство агрофирмы иск не признало, объявив, что бухгалтерская документация потерялась, а часть бычков и остаток она получила. Судебная экспертиза установила, что подпись экс-директора в заявлении на возврат средств и в ордере на получении 2,5 миллиона — подделка.

Осужденные и осуждаемые
Как и почему статья 228 стала народной.
Новоуральский суд удовлетворил практически все требования — агрофирма должна была вернуть покупательнице 3,1 миллиона рублей (на 40 тысяч сократились расходы на адвоката). Ответчик обжаловал решение под странным предлогом — женщина не объяснила, откуда взяла 2,5 миллиона на первый взнос, а оснований для взыскания неосновательного обогащения нет. В областном суде решили, что это не имеет значения — подписи женщины не было ни в одной накладной. Решение первой инстанции осталось без изменений.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, животные, бык, суд, Свердловская область
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