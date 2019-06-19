Свердловчанка отсудила три миллиона за бычков-призраков

В 2015 году свердловчанка заказала 120 бычков по 110 рублей за килограмм в ООО «Агрофирма Уральская». Женщина внесла предоплату в 2,5 миллиона рублей, получила квитанцию за подписью директора, но животных так и не увидела. Фермерша подала иск в Новоуральский городской суд требуя агрофирму вернуть ей деньги, плюс 597 тысяч за пользование чужими средствами и и 73 тысячи на оплату госпошлины и представителя, сообщили в пресс-службе областного суда.

В качестве третьего лица привлекли экс-директора компании. Он подтвердил, что получил деньги от женщины и внес большую часть из них в банк. Но новое руководство агрофирмы иск не признало, объявив, что бухгалтерская документация потерялась, а часть бычков и остаток она получила. Судебная экспертиза установила, что подпись экс-директора в заявлении на возврат средств и в ордере на получении 2,5 миллиона — подделка.