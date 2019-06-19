Серовскую власть проверят, потому что жители починили мост через Какву

Следственный комитет Свердловской области начал проверку после того , как жители Серова на свои деньги отремонтировали мост через реку Каква. Он соединяет поселок Чкаловский с коллективными садами и районами 2-й Молочной , 1-й Овощной. Ближайший переезд располагается в 1,2 километрах , но дороги , ведущей в эти территории там нет. Жители заметили прогнивший настил и собрали 150 тысяч рублей на новые доски , которые сами же и уложили , сообщает газета « Глобус».



