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Серовскую власть проверят, потому что жители починили мост через Какву

10:32, 19 Июнь 2019
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Фото: газета «Глобус»
Следственный комитет заподозрил чиновников в халатности.
Следственный комитет Свердловской области начал проверку после того, как жители Серова на свои деньги отремонтировали мост через реку Каква. Он соединяет поселок Чкаловский с коллективными садами и районами 2-й Молочной, 1-й Овощной. Ближайший переезд располагается в 1,2 километрах, но дороги, ведущей в эти территории там нет. Жители заметили прогнивший настил и собрали 150 тысяч рублей на новые доски, которые сами же и уложили, сообщает газета «Глобус».

Во время проверки следователи выяснят, обращались ли жители по поводу моста в администрацию Серровского округа и выделяли ли деньги на его ремонт (должны были), сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета. Если этот так, руководство могут обвинить в халатности. Сейчас обстоятельства выясняют у местных жителей и сотрудников администрации.
Осужденные и осуждаемые
Как и почему статья 228 стала народной.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Следственный комитет , Серов, халатность, мост, Свердловская область , Екатеринбург
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