После обращения Путину свердловчан переселят из аварийного дома
16:52, 19 Июнь 2019
Жители Асбеста добились своего только после упоминания президента.
Власти Асбеста решили переселить жителей аварийных домов только после обращения президенту России Владимиру Путину. Здания № 4 и № 4а по улице 8 Марта признали аварийными еще в 2010 году, сообщается на официальном сайте Асбестовского городского округа.
Тем не менее, Следственный комитет по Свердловской области проведет доследственную проверку об аварийном состоянии домов. Ранее жители аварийных домов записали видеообращение Владимиру Путину. Они рассказали, что в здании протекает крыша, покосились стены, провисают потолки, а водоснабжение низкокачественное.
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