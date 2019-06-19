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На приеме горожан Высокинский показал себя ухудшенной копией Ройзмана

16:44, 19 Июнь 2019
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Фото: ЕТВ
Глава города до конца лета будет ездить по районам и слушать жалобы и просьбы екатеринбуржцев. Но до экс-мэра ему далеко.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский начал принимать горожан в районах города. В планах у мэра — объехать все семь до конца лета. Новую традицию Александр Геннадьевич назвал «аналогом инициативного бюджетирования», благодаря которому он узнает, на что следует потратить деньги в следующем году.


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Истории жертв провокаций.
Александр Высокинский
Мэр Екатеринбурга

Если быть честным до конца, то формат не новый. Так было с Аркадием Михайловичем. Что мы делаем в этом году? Совмещаем приемы с объездом районов. Сегодня мы ведем прием: я и мои заместители. После этого собираем перечень вопросов, которые поставили граждане. И именно этот перечень является основой для того, чтобы в пятницу и в субботу проводить объезды районов, посмотреть проблемные точки.

Июль–август — время планирования бюджета. Должны быть поставлены бюджетные ориентиры. Соответственно, в рамках планирования сметы районов мы эти вопросы должны включить. На следующей неделе — следующий район. Цель — семь районов до конца лета проехать.

Александр Высокинский

Первый прием Высокинский провел в Чкаловском районе Екатеринбурга. Журналистов пустили в кабинет, чтобы послушать жалобы и просьбы жителей города. Правда, всего на час. За это время с мэром успели пообщаться четыре человека. Первой зашла пенсионерка Валентина Ивановна, которая объяснила Александру Высокинскому, что ее не хотят ставить в очередь на жилье. Женщина живет с мужем в общежитии. Площадь комнаты — 16 метров. «Признать не можем. Больше учетной нормы», — четко ответил глава района Вячеслав Мишарин. Оказалось, что при рассчете площади учитывают не только комнату, но и коридоры. Так и постановили, что пенсионерке места хватит.

Но Александра Геннадьевича удивил такой ответ. «Для меня это какая-то новость, что при оценке нуждаемости учитываются коридоры», — парировал мэр и потребовал, что ему нужен анализ. А также заметил, что через две недели ему обязаны доложить, как продвигается дело.

Второй на приеме была екатеринбурженка Наталья. Она рассказала, что живет в многоквартирном доме, который попал в программу замены лифтов. «Когда ждать?» — спросила жительница города. Высокинский с улыбкой попросил не торопить события: «Конкурсы проведены, ждите. Какое-то время придется пешком походить. То, что меняем вам шесть лифтов… Не всем так везет. В августе–сентябре уже зайдет подрядчик».

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Фото: ЕТВ

Семейная пара Новиковых попросила мэра разобраться с подъездом к дому. «Александр Геннадьевич, мы пришли к вам с криком о помощи. Купили дом в ИЖС [индивидуальное жилищное строительство — прим. ЕТВ]. У нас нет подъездных путей и выхода из дома. Мы отсудили частный сервитут на два года, но в мае срок закончился», — сообщили Новиковы. По их словам, земля общего пользования давно уже таковой не является. Новый собственник Соколов пообещал перекрыть семейству все пути.

Александр Высокинский отправил екатеринбуржцев к начальнику департамента архитектуры Алексею Храмову. Но не объяснил, как быстрее его найти, и не позвонил ему, как обычно это делает на приемах Ройзман, который решает вопросы через знакомых с помощью телефона.

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Фото: ЕТВ

Последние доступные для журналистов посетители зашли к Александру Геннадьевичу, как к себе домой. «Здравствуйте! Вы соскучились?» — с радостью на лице переступила порог кабинета брюнетка на каблуках. За ней потянулись еще несколько женщин. «Вас снова кто-то испугал?» — засмеялся мэр. В ходе разговора выяснилось, что гости уже были у главы Екатеринбурга накануне. Они назвали себя общественным движением «Наш Химмаш».

Посетительницы вывалили на главу Екатеринбурга множество вопросов про ДК «Химмаш», сквер рядом с культурным учреждением, очистные сооружения, пустующий дом с колоннами, парковку у детской больницы и питомник. При словах «сквер» и «снос деревьев» Высокинский, кажется, содрогнулся. «Снос деревьев не говорите только! У нас плохо на это реагируют», — повысил голос Александр Геннадьевич и объяснил, что ДК «Химмаш» ждет ремонт, но для начала нужно провести экспертизу. Цех по сушке для очистных сооружений тоже начали делать.

«Работы не ведутся!» — настаивали женщины. Мэр возмутился: «Сколько мы с вами видимся, вы приходите ко мне слухи передавать». С остальными вопросами, которые находятся в ведении администрации, Александр Высокинский тоже пообещал разобраться.

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Но что касается, например, питомника на Химмаше, то он принадлежит федералам, следовательно, мэрия не в силах с ним разобраться. Брюнетка напротив мэра наклонилась вперед:

— То есть надо писать Путину?
— Проще решать вопросы в контакте, на местах.
— Мы готовы хоть каждый день встречаться, лишь бы перитонита не было, как со сквером.

И на прощание посетительницы пригласили Александра Высокинского на отчетный концерт в ДК «Химмаш» через неделю, 26 июня. «Но у меня объезд…» — тихо проговорил глава города. «Но вы же обещали!» — припомнили Александру Геннадьевичу его слова. Перед его лицом уже переливалось приглашение со словами «Сделай шаг, поверь в мечту». Кажется, Высокинский тоже решил сделать шаг и поверил в мечту, что сможет поправить свою репутацию в глазах екатеринбуржцев.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, мэр, прием, Свердловская область , горожане, Александр Высокинский
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