На приеме горожан Высокинский показал себя ухудшенной копией Ройзмана

Первый прием Высокинский провел в Чкаловском районе Екатеринбурга. Журналистов пустили в кабинет, чтобы послушать жалобы и просьбы жителей города. Правда, всего на час. За это время с мэром успели пообщаться четыре человека. Первой зашла пенсионерка Валентина Ивановна, которая объяснила Александру Высокинскому, что ее не хотят ставить в очередь на жилье. Женщина живет с мужем в общежитии. Площадь комнаты — 16 метров. «Признать не можем. Больше учетной нормы», — четко ответил глава района Вячеслав Мишарин. Оказалось, что при рассчете площади учитывают не только комнату, но и коридоры. Так и постановили, что пенсионерке места хватит.

Но Александра Геннадьевича удивил такой ответ. «Для меня это какая-то новость, что при оценке нуждаемости учитываются коридоры», — парировал мэр и потребовал, что ему нужен анализ. А также заметил, что через две недели ему обязаны доложить, как продвигается дело.

Второй на приеме была екатеринбурженка Наталья. Она рассказала, что живет в многоквартирном доме, который попал в программу замены лифтов. «Когда ждать?» — спросила жительница города. Высокинский с улыбкой попросил не торопить события: «Конкурсы проведены, ждите. Какое-то время придется пешком походить. То, что меняем вам шесть лифтов… Не всем так везет. В августе–сентябре уже зайдет подрядчик».