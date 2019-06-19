Конгресс-холл испытают корпоративным туризмом перед GMIS

Конгресс-холл МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», который сдали в эксплуатацию 18 июня, протестируют во время форума MICE’2019. С 27 по 29 июня на площадке соберутся сто представителей столичных агентств из сферы делового туризма, которые организуют корпоративные мероприятия. Они обсудят, как привлечь организаторов выставок и конгрессов на свою территорию, сообщили в департаменте информполитики региона. Мероприятие позволит проверить системы безопасности здания, пропускную способность и работу визуального оборудования.

Площадь нового конгресс-центра — 42 тысячи квадратных метров. В нем есть 13 конференц-залов и 26 переговорных с оборудованием для синхронного перевода на восемь языков. Первым крупным деловым мероприятием, которое примет новое здание, станет глобальный саммит производства и индустриализации (GMIS) — с 9 по 11 июня. На него ждут первых лиц государства, в том числе президента Владимира Путина.

