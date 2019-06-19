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Генконсульство США в Екатеринбурге станет выдавать вдвое больше виз

08:40, 19 Июнь 2019
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Фото: pixabay
Уже в 2019 году количество документов увеличат до 20 тысяч.

Генеральное консульство США в Екатеринбурге собирается увеличить количество выдаваемых виз вдвое. Изменения произойдут уже в этом году. «В прошлом году, когда у нас почти визы не выдавались, мы сумели все-таки сделать немного более десяти тысяч виз. В этом году я ожидаю, что мы будем делать хотя бы 20 тысяч виз, может быть, немного больше», — цитирует «Интерфакс» руководителя консульского отдела Огняну Иванову-Шрирам.

Напомним, ранее консульство США в Екатеринбурге закрывали. В июле 2017 года МИД России предложил Вашингтону сократить число сотрудников американской дипмиссии в нашей стране до 455 человек (работников консульства стало на 755 меньше). Такое требование последовало после того, как США решили выдворить из страны 35 российских дипломатов. Тогда екатеринбуржцы лишились возможности получать визы, но потом консульство стало оформлять документы для тех, кому не нужно проходить собеседование. В октябре 2018 года консульство возобновило работу полностью и восстановило весь штат сотрудников.

А между тем пока Америка готова принять нас, министр образования Юрий Биктуганов крайне не рад сотрудничеству уральских вузов с США. По его мнению, это несет угрозу для социально-политических процессов России.

Осужденные и осуждаемые
Истории фонда «Город без наркотиков» и жертв полицейских провокаций.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, США, виза, консульство , Свердловская область
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