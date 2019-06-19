Екатеринбурженку будут судить за долг по алиментам в 300 тысяч
12:13, 19 Июнь 2019
Женщина не торопилась платить деньги на содержание своего ребенка.
Екатеринбурженку отправят под суд за долг по алиментам в 300 тысяч рублей, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры. Женщина знала, что должна была платить деньги на содержание своего ребенка, но намеренно этого не делала, утверждает следствие.
Уголовное дело направили в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. За неуплату алиментов матери грозят исправительные или принудительные работы на срок до года, арест до трех месяцев или лишение свободы до года.
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