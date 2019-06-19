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Екатеринбурженку будут судить за долг по алиментам в 300 тысяч

12:13, 19 Июнь 2019
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Фото: ЕТВ
Женщина не торопилась платить деньги на содержание своего ребенка.

Екатеринбурженку отправят под суд за долг по алиментам в 300 тысяч рублей, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры. Женщина знала, что должна была платить деньги на содержание своего ребенка, но намеренно этого не делала, утверждает следствие.

Уголовное дело направили в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. За неуплату алиментов матери грозят исправительные или принудительные работы на срок до года, арест до трех месяцев или лишение свободы до года.

Осужденные и осуждаемые
Истории фонда «Город без наркотиков» и жертв полицейских провокаций.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, дети, деньги, алименты, суд, Екатеринбург
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