Екатеринбурженку будут судить за долг по алиментам в 300 тысяч

Екатеринбурженку отправят под суд за долг по алиментам в 300 тысяч рублей, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры. Женщина знала, что должна была платить деньги на содержание своего ребенка, но намеренно этого не делала, утверждает следствие.

Уголовное дело направили в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. За неуплату алиментов матери грозят исправительные или принудительные работы на срок до года, арест до трех месяцев или лишение свободы до года.