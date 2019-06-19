Екатеринбуржец получил 900 тысяч за дом, снесенный десять лет назад

Житель Екатеринбурга получил от мэрии Екатеринбурга компенсацию за дом , снесенный дом. Его жилище признали аварийным еще в далеком 2005 году и через два года снесли , сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. По закону , помещение должны были выкупить у владельца или предоставить другое жилье за вычетом этой стоимости. Но своих денег мужчина так и не получил.



