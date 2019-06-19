Екатеринбуржец получил 900 тысяч за дом, снесенный десять лет назад
12:24, 19 Июнь 2019
Прокуратура заподозрила неладное и растормошила мэрию.
Житель Екатеринбурга получил от мэрии Екатеринбурга компенсацию за дом, снесенный дом. Его жилище признали аварийным еще в далеком 2005 году и через два года снесли, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. По закону, помещение должны были выкупить у владельца или предоставить другое жилье за вычетом этой стоимости. Но своих денег мужчина так и не получил.
Прокуратура Екатеринбурга заподозрила в этом нарушение жилищного законодательства и подала иск в интересах гражданина. Посмотрев отчеты о стоимости жилья в то время, снесенный дом оценили в 983 тысячи рублей. Ленинский суд удовлетворил требования, обязав мэрию Екатеринбурга выплатить сумму компенсации.
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