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Екатеринбуржец получил 900 тысяч за дом, снесенный десять лет назад

12:24, 19 Июнь 2019
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Фото: pixabay
Прокуратура заподозрила неладное и растормошила мэрию. 
Житель Екатеринбурга получил от мэрии Екатеринбурга компенсацию за дом, снесенный дом. Его жилище признали аварийным еще в далеком 2005 году и через два года снесли, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. По закону, помещение должны были выкупить у владельца или предоставить другое жилье за вычетом этой стоимости. Но своих денег мужчина так и не получил.

Прокуратура Екатеринбурга заподозрила в этом нарушение жилищного законодательства и подала иск в интересах гражданина. Посмотрев отчеты о стоимости жилья в то время, снесенный дом оценили в 983 тысячи рублей. Ленинский суд удовлетворил требования, обязав мэрию Екатеринбурга выплатить сумму компенсации.
Осужденные и осуждаемые
Как и почему статья 228 стала народной.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , прокуратура, жилье, снос
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