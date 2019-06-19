Екатеринбург вошел в тройку лучших городов России для прогулок

Екатеринбург стал третьим городом России, в котором лучше всего гулять. Такие данные приводит агентство «ТурСтат». Аналитики составили рейтинг с помощью интернет-опроса на тему, где гораздо комфортнее ходить пешком летом.

На первом месте оказалась Москва. За нее проголосовали 32% опрошенных. Вторую строчку занял Санкт-Петербург. Его выбрали 23% анкетируемых. У Екатеринбурга — 15% голосов. Догнать уральскую столицу не смогли Нижний Новгород и Казань. За эти города проголосовали 10 и 7%.