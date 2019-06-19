Екатеринбург вошел в тройку лучших городов России для прогулок
08:55, 19 Июнь 2019
Впереди уральской столицы Москва и Санкт-Петербург.
Екатеринбург стал третьим городом России, в котором лучше всего гулять. Такие данные приводит агентство «ТурСтат». Аналитики составили рейтинг с помощью интернет-опроса на тему, где гораздо комфортнее ходить пешком летом.
На первом месте оказалась Москва. За нее проголосовали 32% опрошенных. Вторую строчку занял Санкт-Петербург. Его выбрали 23% анкетируемых. У Екатеринбурга — 15% голосов. Догнать уральскую столицу не смогли Нижний Новгород и Казань. За эти города проголосовали 10 и 7%.
Осужденные и осуждаемые
Истории фонда «Город без наркотиков» и жертв полицейских провокаций.
Новое и интересное
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Онкология. Что делать, чтобы не умереть?
Союз читателей
Как книги влияют на мозг?
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.