Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Дорожники на ночь сделают трассу Екатеринбург — Курган реверсивной

15:36, 19 Июнь 2019
image-1.jpg
Фото: pixabay
Водителям следует быть аккуратнее.

Свердловская железная дорога ночью 21 июня сделает реверсивное движение на 55 километре трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган. Рабочие будут ремонтировать переезд рядом с поселком Марамзино. Ограничения продлятся с 22:00 20 июня до 06:00 21 июня. На месте выставят регулировщиков.

Дорожники просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и ПДД, а также планировать маршрут заранее.

Осужденные и осуждаемые
Как и почему статья 228 стала народной.
Авторы:
Михаил Вербицкий
Что вы думаете о материале «Дорожники на ночь сделают трассу Екатеринбург — Курган реверсивной»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, трасса Екатеринбург - Курган, реверсивное движение
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
Общество
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.
Союз читателей
Как книги влияют на мозг?
Как книги влияют на мозг?
От Светланы Зенковой
Вторая ветка обломилась?
19 июня в 19:00
С Владимир Злоказов, Лариса Бузунова