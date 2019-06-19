Дорожники на ночь сделают трассу Екатеринбург — Курган реверсивной
15:36, 19 Июнь 2019
Водителям следует быть аккуратнее.
Свердловская железная дорога ночью 21 июня сделает реверсивное движение на 55 километре трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган. Рабочие будут ремонтировать переезд рядом с поселком Марамзино. Ограничения продлятся с 22:00 20 июня до 06:00 21 июня. На месте выставят регулировщиков.
Дорожники просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и ПДД, а также планировать маршрут заранее.
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