Высокинский пообещал, что в Зеленой роще будет хорошо с «дитенком»

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил , что деревья Зеленой рощи продолжают изучать специалисты Ботанического сада. « Не принципиально , чтобы дорожки были идеальной геометрической формы. Мы же там не „ Формулу — 1“ проводить собрались. Вильнем и оставим эту сосну», — сказал он в эфире « Эха Москвы». Высокинский считает , что оставить все деревья как есть тоже невозможно — это нарушит саму идею городского парка. Обязательные пункты: чистота , уют , освещение , туалеты , и « немного общепита , чтобы купить дитенку мороженое». Мэр добавил , что жители просят его закрыть все парки на ключ после 22:00 , но он считает , что у нам такой вариант не подходит.





Проект благоустройства Зеленой рощи вызвал возмущение общественников. Больше всего им не понравилось обилие фонарей и предстоящая вырубка деревьев. Мэр Александр Высокинский встретился с жителями , но переделывать весь проект отказался , чтобы не затягивать реконструкцию. Обещал лишь « вильнуть» дорожками вокруг нескольких сосен. Мэрия Екатеринбурга так и не внесла изменений в проект и отыграла тендер на благоустройство — его выиграла компания « Свердловскавтодор». После этого активисты решили отмечать все недостатки работ , чтобы ударить по имиджу ответственных лиц.



