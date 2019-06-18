Высокинский пообещал, что в Зеленой роще будет хорошо с «дитенком»
16:43, 18 Июнь 2019
Группа горожан все еще считает, что там уже хорошо.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил, что деревья Зеленой рощи продолжают изучать специалисты Ботанического сада. «Не принципиально, чтобы дорожки были идеальной геометрической формы. Мы же там не „Формулу — 1“ проводить собрались. Вильнем и оставим эту сосну», — сказал он в эфире «Эха Москвы». Высокинский считает, что оставить все деревья как есть тоже невозможно — это нарушит саму идею городского парка. Обязательные пункты: чистота, уют, освещение, туалеты, и «немного общепита, чтобы купить дитенку мороженое». Мэр добавил, что жители просят его закрыть все парки на ключ после 22:00, но он считает, что у нам такой вариант не подходит.
Проект благоустройства Зеленой рощи вызвал возмущение общественников. Больше всего им не понравилось обилие фонарей и предстоящая вырубка деревьев. Мэр Александр Высокинский встретился с жителями, но переделывать весь проект отказался, чтобы не затягивать реконструкцию. Обещал лишь «вильнуть» дорожками вокруг нескольких сосен. Мэрия Екатеринбурга так и не внесла изменений в проект и отыграла тендер на благоустройство — его выиграла компания «Свердловскавтодор». После этого активисты решили отмечать все недостатки работ, чтобы ударить по имиджу ответственных лиц.
В чем суть конфликта между властями и общественниками, почему он возник и правда ли, что благоустройство убьет Зеленую рощу, ЕТВ разбирался здесь.
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