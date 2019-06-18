ВФЛА выяснит, почему свердловский тренер оказался на сборах в Киргизии

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) выяснит, почему пожизненно дисквалифицированный тренер Владимир Казарин оказался на сборах в Киргизии. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) установило, что свердловчанин тренировал семь спортсменов в Центральной Азии.

Сейчас ВФЛА проверяет, следили ли тренеры на тех сборах за нарушениями антидопинговых правил. Как рассказал ТАСС президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин, федерация собрала всю необходимую информацию о сборах в Киргизии, в том числе выяснила, кто отвечал за тренировки и за чей счет они проходили. «Также ВФЛА направила в министерство физической культуры и спорта Свердловской области очередной запрос с целью предоставления объяснений по данному факту возможного нарушения антидопинговых правил», — уточнил Шляхтин.

Напомним, допинговый скандал с участием Владимира Казарина произошел в 2015 году. Из-за этого дисквалифицировали всю Всероссийскую федерацию легкой атлетики. Казарина обвинили в том, что он постоянно использовал запрещенные препараты для подготовки своих спортсменов, и пожизненно запретили тренировать чемпионов.