В Свердловской области усовершенствуют 90 отделений «Почты России»

На Среднем Урале усовершенствуют 90 отделений « Почты России». Из них в 15 помещениях сделают комплексные ремонты , еще 50 попадут под программу « Доступная среда». На сегодня в шести екатеринбургских отделениях « Почты России» стартовали работы в рамках этого проекта , рассказали ЕТВ в пресс-службе компании.



