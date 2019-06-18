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В Свердловской области усовершенствуют 90 отделений «Почты России»

10:58, 18 Июнь 2019
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Фото: пресс-служба «Почты России»
Показываем, куда направят клиентов, чьи адреса попали под ремонт.
На Среднем Урале усовершенствуют 90 отделений «Почты России». Из них в 15 помещениях сделают комплексные ремонты, еще 50 попадут под программу «Доступная среда». На сегодня в шести екатеринбургских отделениях «Почты России» стартовали работы в рамках этого проекта, рассказали ЕТВ в пресс-службе компании.

Еще два отделения — на Загородном переулке, 5 и улице Проезжей, 105 — готовятся к комплексному ремонту. На время работ клиентов переведут в соседние отделения — соответственно, на Варшавскую, 36 и Студенческую, 2. Офисы нового формата оборудуют пандусами с поручнями и кнопкой вызова персонала, у них увеличат ширину дверных проемов и демонтируют пороги.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Почта России, Екатеринбург, Свердловская область
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