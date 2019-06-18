«Боятся проиграть аукцион»: причина бунта ларечников Екатеринбурга
12:26, 18 Июнь 2019
Через год владельцам придется участвовать в аукционе. И победа на насиженных местах им не обеспечена.
На комиссии гордумы по экономической политике обсудили правила проведения аукционов для владельцев киосков. Планируется, что через год предприниматели смогут попасть в схему размещения нестационарных объектов только таким образом. Им придется подать заявление, сделать первый взнос и биться за место по правилам аукциона, то есть повышать ставки. Право проработать спокойно еще один год получили предприниматели, с которыми был заключен бессрочный договор (Таких 1429 или которые исправно платили налоги (661). Также правила не касаются летних веранд, которые могут спокойно существовать 180 суток в год.
Владельцы киосков, которые работали на своих местах минимум девять лет испугались проиграть свое место и устроили бунт. Они дошли до губернатора, требуя продлить переходный период с одного года до трех лет.
«По факту их киоски стоят лет на одном месте 20 лет. Сложно отказаться от этого. Они боятся проиграть аукцион, ведь всем придется участвовать», — рассказала председатель комитета по товарному рынку Елена Чернышева.
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Сейчас эти вопросы пытается решить рабочая группа во главе с мэром Александром Высокинским. Депутаты, участники комиссии, не знали об этом, поэтому возмутились спешкой администрации. «Поспешишь, людей насмешишь», — сказал председатель Григорий Вихарев. И отклонил предложения комитета по товарному рынку, который просто хотел урегулировать правила проведения аукциона.
Согласно плану мэрии, к 2023 городу в пределах первого транспортного кольца останется только тысяча ларьков из внесенных в схему 2,3 тысячи. «Выжившие» нестационарные объекты должны разместиться на первых этажах многоэтажек или переместиться в отдаленные районы. Мэр Екатеринбурга хотел оставить в центре киоски с мороженым и «Роспечать», но пока это не обозначено ни в каких документах.
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