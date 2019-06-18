«Боятся проиграть аукцион»: причина бунта ларечников Екатеринбурга

На комиссии гордумы по экономической политике обсудили правила проведения аукционов для владельцев киосков. Планируется , что через год предприниматели смогут попасть в схему размещения нестационарных объектов только таким образом. Им придется подать заявление , сделать первый взнос и биться за место по правилам аукциона , то есть повышать ставки. Право проработать спокойно еще один год получили предприниматели , с которыми был заключен бессрочный договор ( Таких 1429 или которые исправно платили налоги ( 661). Также правила не касаются летних веранд , которые могут спокойно существовать 180 суток в год.





Владельцы киосков , которые работали на своих местах минимум девять лет испугались проиграть свое место и устроили бунт. Они дошли до губернатора , требуя продлить переходный период с одного года до трех лет.



