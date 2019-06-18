В Крыму пять суток ищут пропавшего екатеринбургского дайвера

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Сестра пропавшего мужчины Екатерина Багатова обратилась к МЧС Украины и в консульство в Турции с просьбой помочь в поисках , предполагая , что брата могло унести в воды этих государств. « Он профессиональный дайвер , даже попадал в ситуации и хуже. Он неделями голодает , специально уходит в леса , чтобы себя испытать и эта ситуация для него не страшна. Он дайвер-спелеолог. Кто его близко знает , уверены» , — сообщила сестра пропавшего Дмитрия Осипова.





Аквалангист из Екатеринбурга 13 июня пропал в Крыму во время ловли моллюсков. Дмитрий Осипов вместе с тремя дайверами отправился на лодке в морено не вернулся. 16 июня к поисковой операции подключился вертолет Ми-8 МЧС России. Всего на месте работают 36 человек и 13 единиц техники от МЧС РФв том числе семь водолазовсообщают РИАНовости».