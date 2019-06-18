В Крыму пять суток ищут пропавшего екатеринбургского дайвера
09:00, 18 Июнь 2019
Сестра Дмитрия Осипова обратилась к властям Украины и Турции с просьбой помочь в поисках.
Аквалангист из Екатеринбурга 13 июня пропал в Крыму во время ловли моллюсков. Дмитрий Осипов вместе с тремя дайверами отправился на лодке в море, но не вернулся. 16 июня к поисковой операции подключился вертолет Ми-8 МЧС России. Всего на месте работают 36 человек и 13 единиц техники от МЧС РФ, в том числе семь водолазов, сообщают РИА «Новости».
Сестра пропавшего мужчины Екатерина Багатова обратилась к МЧС Украины и в консульство в Турции с просьбой помочь в поисках, предполагая, что брата могло унести в воды этих государств. «Он профессиональный дайвер, даже попадал в ситуации и хуже. Он неделями голодает, специально уходит в леса, чтобы себя испытать и эта ситуация для него не страшна. Он дайвер-спелеолог. Кто его близко знает, уверены», — сообщила сестра пропавшего Дмитрия Осипова.
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Фото: Дмитрий Осипов / Facebook
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