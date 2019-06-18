Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

В Екатеринбурге загорелась старинная старообрядческая церковь

19:57, 18 Июнь 2019
yvayva.jpg
Фото: скриншот видеозаписи Михаила Куклинова
Особняк на Розы Люксембург потерял крышу. 

В Екатеринбурге загорелась Троицкая церковь общества старообрядцев на Розы Люксембург, 75. Пожар охватил кровлю и третий этаж здания. По данным МЧС, огонь распространился на площади 100 квадратных метров. Здание было построено в 1801 году и использовалось как жилой дом во дворе усадьбы купца Баландина.

Последним его владельцем был екатеринбургский купец-старовер Янин. В конце 1880-х он подарил помещение старообрядческой общине, которая приспособило его под церковь и школу. В послевоенные годы в здании располагался туберкулезный диспансер. В 2016 году землю вернули старообрядцам. Здание является объектом культурного наследия. Рядом ведется строительство жилого комплекса. Особняк ранее планировали передать застройщику.

Уступи храму место
Вспоминаем историю площадок-фаворитов под храм святой Екатерины и примеряем собор.
Горит особняк на Розы Люксембург-Декабристов.

видео - Михаил Куклинов

Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «В Екатеринбурге загорелась старинная старообрядческая церковь»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, памятник, старообрядцы, пожар, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
Общество
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.
Союз читателей
Как книги влияют на мозг?
Как книги влияют на мозг?
От Светланы Зенковой
Онкология. Что делать, чтобы не умереть?
20 июня в 19:00
С Денис Демидов