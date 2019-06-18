В Екатеринбурге загорелась старинная старообрядческая церковь

В Екатеринбурге загорелась Троицкая церковь общества старообрядцев на Розы Люксембург, 75. Пожар охватил кровлю и третий этаж здания. По данным МЧС, огонь распространился на площади 100 квадратных метров. Здание было построено в 1801 году и использовалось как жилой дом во дворе усадьбы купца Баландина.

Последним его владельцем был екатеринбургский купец-старовер Янин. В конце 1880-х он подарил помещение старообрядческой общине, которая приспособило его под церковь и школу. В послевоенные годы в здании располагался туберкулезный диспансер. В 2016 году землю вернули старообрядцам. Здание является объектом культурного наследия. Рядом ведется строительство жилого комплекса. Особняк ранее планировали передать застройщику.