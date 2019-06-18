В Екатеринбурге поймали злодея, объявленного в международный розыск

Жителя Казахстана, подозреваемого в причинении «тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом потерпевшего», задержали у многоэтажного дома № 6 по улице Академика Семихатова в Екатеринбурга. Он находился в федеральном и международном розыске.

По данным МВД Казахстана, мужчина мог совершить преступление в декабре 2009 года. В КРЦ «Плазма» Петропавловска произошла драка, в которой один из участников нанес удар ножом. Потерпевший скончался в больнице. А подозреваемый в преступлении скрылся. В январе 2010 года его, заочно арестовав, объявили в розыск, сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.