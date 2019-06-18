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В Екатеринбурге поймали злодея, объявленного в международный розыск

18:37, 18 Июнь 2019
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Фото: ГУВД Свердловской области
Свердловские оперативники и бойцы СОБРа вычислили и отправили в СИЗО гражданина Казахстана, который бегал от полиции десять лет.

Жителя Казахстана, подозреваемого в причинении «тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом потерпевшего», задержали у многоэтажного дома № 6 по улице Академика Семихатова в Екатеринбурга. Он находился в федеральном и международном розыске.

По данным МВД Казахстана, мужчина мог совершить преступление в декабре 2009 года. В КРЦ «Плазма» Петропавловска произошла драка, в которой один из участников нанес удар ножом. Потерпевший скончался в больнице. А подозреваемый в преступлении скрылся. В январе 2010 года его, заочно арестовав, объявили в розыск, сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

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Сыщики выяснили, что подозреваемый в течение десяти лет жил в разных городах России по поддельным документам. В Екатеринбурге, например, он посещал фитнес-центр под именем Сергей.

Валерий Горелых
пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области

У сыщиков имелась оперативная информация, что Михаил мог быть вооружен, поэтому брали его со словами «Стволы и финки на пол». Меры предосторожности полицейские применили, как оказалось, не зря. При себе гражданин имел нож и травматическое оружие на базе ПМ, которое сейчас направлено на экспертизу. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 40 суток. Затем он будет доставлен под конвоем в Петропавловск.

Валерий Горелых
Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Общество, Екатеринбург, розыск, задержание, полиция
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