Екатеринбургский фитнес-центр стал ЛГБТ-френдли

Фитнес-центр «Позитив», который находится на Чапаева, 14 в Екатеринбурге, сменил концепцию. Новый владелец клуба Владимир Кочнев создал место, которое станет комфортным для ЛГБТ-сообщества. Мужчина начал сотрудничать с Ресурсным центром, чтобы организовать новый бизнес.

Представители Ресурсного центра провели обучение для сотрудников фитнес-клуба. В частности координатор транс*направления Винсент научил работников «Позитива» корректному общению. Он рассказал о формулировках, местоимениях, о трансгендерных персонах и о тех вопросах, которые можно и нельзя задавать посетителям.