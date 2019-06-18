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Екатеринбургский фитнес-центр стал ЛГБТ-френдли

15:33, 18 Июнь 2019
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Фото: pixabay
«Позитив» на улице Чапаева работает с начала 2000-х, но в июне этого года вместе с руководством сменилась и концепция.

Фитнес-центр «Позитив», который находится на Чапаева, 14 в Екатеринбурге, сменил концепцию. Новый владелец клуба Владимир Кочнев создал место, которое станет комфортным для ЛГБТ-сообщества. Мужчина начал сотрудничать с Ресурсным центром, чтобы организовать новый бизнес.

Представители Ресурсного центра провели обучение для сотрудников фитнес-клуба. В частности координатор транс*направления Винсент научил работников «Позитива» корректному общению. Он рассказал о формулировках, местоимениях, о трансгендерных персонах и о тех вопросах, которые можно и нельзя задавать посетителям.

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ЛГБТ-сообществу обещают, что создадут безопасные условия для занятий спортом. Как моральные, так и физические. «Женским и мужским парам необходимы пространства, где они будут приняты. Ведь даже поцеловать друг друга в щеку при прощании в фитнес-центре — это риск нежелательного внимания: быть осмеянными или получить замечания в свой адрес. В дружественном пространстве этого не произойдет», — объясняет Винсент в интервью IMC.

Пиар-менеджерка РЦ Алла Чикинда замечает, что «суть сотрудничества не только в том, что ЛГБТ-клиенты будут получать скидки, но и в том, что с каждого пришедшего от нас клиента фитнес-центр будет переводить процент на помощь Ресурсному центру». Также Алла добавляет:

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Мы очень надеемся, что проект будет успешным. Что вслед за этим фитнес-центром другой бизнес тоже решит открыто сотрудничать с Ресурсным центром и поддерживать ЛГБТ-сообщество.

Алла Чикинда
представитель Ресурсного центра для ЛГБТ
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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, ЛГБТ, Ресурсный центр, фитнес, тренировка
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