В Екатеринбурге на четыре дня закроют движение трамваев по Куйбышева
13:06, 18 Июнь 2019
Ремонтные работы затронут участок от Белинского до Луначарского.
В Екатеринбурге на четыре дня закроют движение трамваев по улице Куйбышева. Ремонтные работы затронут участок от Белинского до Луначарского. Трамваи не смогут проезжать там с 20 по 24 июня, сообщили в администрации Октябрьского района. Также с 17 июня закрыто движение транспорта на перекрестке Куйбышева и Красноармейской. Автомобилисты смогут объехать участок по Белинского, Карла Маркса, Мамина-Сибиряка, Луначарского и Декабристов. Работы также закончат 24 июня.
В городе также продолжаются перекрытия, связанные с ремонтом Макаровского моста. Трамваи не будут ходить по нему до осени, автомобилисты — до июля. Также дорожники закрыли движение по перекрестку Челюскинцев и Бориса Ельцина с 23:00 20 июня до 23:00 30 июня 2019 года.
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