Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

В Екатеринбурге на четыре дня закроют движение трамваев по Куйбышева

13:06, 18 Июнь 2019
yvavy.jpg
Фото: ЕТВ
Ремонтные работы затронут участок от Белинского до Луначарского.

В Екатеринбурге на четыре дня закроют движение трамваев по улице Куйбышева. Ремонтные работы затронут участок от Белинского до Луначарского. Трамваи не смогут проезжать там с 20 по 24 июня, сообщили в администрации Октябрьского района. Также с 17 июня закрыто движение транспорта на перекрестке Куйбышева и Красноармейской. Автомобилисты смогут объехать участок по Белинского, Карла Маркса, Мамина-Сибиряка, Луначарского и Декабристов. Работы также закончат 24 июня.

В городе также продолжаются перекрытия, связанные с ремонтом Макаровского моста. Трамваи не будут ходить по нему до осени, автомобилисты — до июля. Также дорожники закрыли движение по перекрестку Челюскинцев и Бориса Ельцина с 23:00 20 июня до 23:00 30 июня 2019 года.

Уступи храму место
Вспоминаем историю площадок-фаворитов под храм святой Екатерины и примеряем собор.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «В Екатеринбурге на четыре дня закроют движение трамваев по Куйбышева »?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, транспорт, перекрытия, трамваи, Свердловская область , Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Онкология. Что делать, чтобы не умереть?
19 июня в 19:00
С Денис Демидов
Как книги влияют на мозг?
18 июня в 19:00
С Алексей Сальников
Эпоха застоя: смотрим на гигантскую пробку из-за ремонта улицы Репина
Общество
Эпоха застоя: смотрим на гигантскую пробку из-за ремонта улицы Репина
В первый день пробок у Центрального стадиона мы взяли квадрокоптер и посмотрели, как едут автомобилисты, велосипедисты и идут пешеходы по перекрытому участку.