Уралкинофест снова отменили из-за денег

Четвертый уральский фестиваль российского кино снова не состоится. О том, что мероприятия не будет написал на своей странице в Facebook программный директор Уралкинофеста Валерий Кичин. Он сообщил, что «2019 год был последним шансом вернуть Уралкинофест к жизни», потому что длительные перерывы не выдержит даже самый крутой мировой фестиваль. Но на Уралкинофест у области нет денег.

«Иными словами, областные власти поступили по принципу „Я тебя породил, я тебя и убью“. В то, что четвертый по величине город страны не имеет денег на фестиваль, не верю: там чуть ли не еженедельно гремят какие-нибудь фестивали — музыкальные, театральные, спортивные, кулинарные, танцевальные, симфонические…», — сказал Кичин.