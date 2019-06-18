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Уралкинофест снова отменили из-за денег

09:20, 18 Июнь 2019
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Фото: pixabay
В 2018 году фестиваль тоже не состоялся.

Четвертый уральский фестиваль российского кино снова не состоится. О том, что мероприятия не будет написал на своей странице в Facebook программный директор Уралкинофеста Валерий Кичин. Он сообщил, что «2019 год был последним шансом вернуть Уралкинофест к жизни», потому что длительные перерывы не выдержит даже самый крутой мировой фестиваль. Но на Уралкинофест у области нет денег.

«Иными словами, областные власти поступили по принципу Я тебя породил, я тебя и убью“. В то, что четвертый по величине город страны не имеет денег на фестиваль, не верю: там чуть ли не еженедельно гремят какие-нибудь фестивали — музыкальные, театральные, спортивные, кулинарные, танцевальные, симфонические…», — сказал Кичин.

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Уралкинофест появился в 2016 году. Екатеринбург принял его торжественно, горожане толпами ходили в кинотеатры. Тогда область профинансировала мероприятие, поскольку шел год кино. Второй фестиваль совпал с пиар-кампанией губернатора, отметил Валерий Кичин, поэтому деньги снова нашлись. Но в 2018 году не было ни года кино, ни пиар-компании. И фестиваль впервые отменили. Эта история продолжилась и в этом году.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , кино, Уралкинофест, финансирование
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