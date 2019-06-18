Таможенники задержали китайца с деталями для екатеринбургского завода
11:03, 18 Июнь 2019
Мужчина вез в чемодане инструменты, которые забыл задекларировать.
В Кольцово остановили гражданина Китая, который приехал в Екатеринбург, чтобы работать на местном заводе. В его чемодане обнаружили несколько коробок с инструментами и деталями — сверлами, подшипниками и другими. Их нужно было декларировать, но мужчина попытался пройти через зеленый коридор.
В разговоре с таможенниками гражданин Китая рассказал, что он специалист по наладке производства, его позвали для ремонта конвейерной ленты в одном из заводов. О том, что инструмент нужно декларировать, он не знал. Его об этом также не предупредили на предприятии.
«Если предприятие вызывает специалиста из-за границы, который везет с собой оборудование или запчасти, то такой товар подлежит обязательному декларированию», — объяснил Дмитрий Шишкин, начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский).
Сейчас таможенники проводят административное расследование, детали и инструменты изъяли. После того, как гражданин Китая заплатит штраф, ему разрешат забрать груз.
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