Таможенники задержали китайца с деталями для екатеринбургского завода

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В разговоре с таможенниками гражданин Китая рассказал , что он специалист по наладке производства , его позвали для ремонта конвейерной ленты в одном из заводов. О том , что инструмент нужно декларировать , он не знал. Его об этом также не предупредили на предприятии.





« Если предприятие вызывает специалиста из-за границы , который везет с собой оборудование или запчасти , то такой товар подлежит обязательному декларированию», — объяснил Дмитрий Шишкин , начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово ( пассажирский).







Сейчас таможенники проводят административное расследование , детали и инструменты изъяли. После того , как гражданин Китая заплатит штраф , ему разрешат забрать груз.

В Кольцово остановили гражданина Китаякоторый приехал в Екатеринбургчтобы работать на местном заводе. В его чемодане обнаружили несколько коробок с инструментами и деталями — сверламиподшипниками и другими. Их нужно было декларироватьно мужчина попытался пройти через зеленый коридор.