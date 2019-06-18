Провинциальный уральский город обошел Екатеринбург по благоустройству
Область выделит 53,2 миллиона рублей на благоустройство зоны отдыха на реке Турья. Всего на ремонт потратят 54 миллиона рублей. В зоне отдыха планируют сделать асфальтовые проезды, освещение, урны, скамейки, игровые и спортивные площадки, оборудуют пространство для передвижения маломобильных жителей Краснотурьинска.
Реконструкция территории станет продолжением проекта благоустройства набережной по улице Серова. Обновлять набережную в Краснотурьинске закончили в 2018 году. Посмотреть на нее вы можете на фотографиях ниже.
Как сообщили ЕТВ в пресс-службе департамента информполитики региона, контракт на ремонт зоны отдыха в районе реки Турья уже заключили. Подрядчик приступит к работе в начале июля. А уже спустя год зона отдыха будет готова. В будущем общественные пространства Краснотурьинска станут единым линейным парком с функциональным зонированием.