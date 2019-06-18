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Провинциальный уральский город обошел Екатеринбург по благоустройству

17:37, 18 Июнь 2019
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Фото: Ксения Фикс, ЕТВ
В Краснотурьинске вслед за набережной благоустроят еще одну зону отдыха.

Область выделит 53,2 миллиона рублей на благоустройство зоны отдыха на реке Турья. Всего на ремонт потратят 54 миллиона рублей. В зоне отдыха планируют сделать асфальтовые проезды, освещение, урны, скамейки, игровые и спортивные площадки, оборудуют пространство для передвижения маломобильных жителей Краснотурьинска.

Реконструкция территории станет продолжением проекта благоустройства набережной по улице Серова. Обновлять набережную в Краснотурьинске закончили в 2018 году. Посмотреть на нее вы можете на фотографиях ниже.

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Как сообщили ЕТВ в пресс-службе департамента информполитики региона, контракт на ремонт зоны отдыха в районе реки Турья уже заключили. Подрядчик приступит к работе в начале июля. А уже спустя год зона отдыха будет готова. В будущем общественные пространства Краснотурьинска станут единым линейным парком с функциональным зонированием.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, набережная, благоустройство, Краснотурьинск, Свердловская область , Екатеринбург
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