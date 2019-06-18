Провинциальный уральский город обошел Екатеринбург по благоустройству

Область выделит 53,2 миллиона рублей на благоустройство зоны отдыха на реке Турья. Всего на ремонт потратят 54 миллиона рублей. В зоне отдыха планируют сделать асфальтовые проезды, освещение, урны, скамейки, игровые и спортивные площадки, оборудуют пространство для передвижения маломобильных жителей Краснотурьинска.

Реконструкция территории станет продолжением проекта благоустройства набережной по улице Серова. Обновлять набережную в Краснотурьинске закончили в 2018 году. Посмотреть на нее вы можете на фотографиях ниже.