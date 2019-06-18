Приставы вернули 700 тысяч рублей свердловским рабочим
09:57, 18 Июнь 2019
Электромонтажникам удерживали зарплату.
Судебные приставы вернули зарплату 26 электромонтажникам свердловского поселка. Работодатель задолжал 700 тысяч, сообщает пресс-служба регионального УФССП.
У провинившегося предприятия арестовали счета, и только тогда, в этот же день, подрядчик рассчитался с должником за выполненные работы. Впрочем, деньги попали не сразу к рабочим, а на депозитный счет судебных приставов, которые уже перенаправили средства непосредственно на счет сотрудников предприятия.
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