От 12 яиц до города храбрых: новый мем Куйвашева в «Городе бесов»
10:11, 18 Июнь 2019
На въезде в Екатеринбурге появился новый указатель. Прошлую сняли по требованию ГИБДД.
На Кольцовском тракте появился новый указатель — «Город храбрых». Это заметили наши коллеги из портала Е1. Этот указатель сменил другой, «Город бесов», который позапрошлой ночью установил неизвестный, сделав цитату эмоционального выступления Владимира Соловьева, назвавшего так Екатеринбург из-за протестов в сквере у Драмтеатра.
«Город бесов» провисел под указателем «Екатеринбург» всего несколько часов — вчерашним утром, 17 июня, его сняли по требованию ГИБДД, которая пригрозила автору инсталляции штрафом в десять тысяч рублей. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сразу назвал табличку «провокацией».
Практически одновременно с этим вышло заявление губернатора Евгения Куйвашева, который воспринял указатель как шутку и посоветовал повесить другой — «Город храбрых». Который, по удачному стечению обстоятельств, появился на следующее утро. Его тоже демонтировали через несколько часов.
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