От 12 яиц до города храбрых: новый мем Куйвашева в «Городе бесов»

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« Город бесов» провисел под указателем « Екатеринбург» всего несколько часов — вчерашним утром , 17 июня , его сняли по требованию ГИБДД , которая пригрозила автору инсталляции штрафом в десять тысяч рублей. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сразу назвал « провокацией». Город бесов» провисел под указателемЕкатеринбург» всего несколько часов — вчерашним утром17 июняего сняли по требованию ГИБДДкоторая пригрозила автору инсталляции штрафом в десять тысяч рублей. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сразу назвал табличку провокацией».





Практически одновременно с этим вышло заявление губернатора Евгения Куйвашева , который воспринял указатель как шутку и посоветовал повесить другой — « Город храбрых». Который , по удачному стечению обстоятельств , появился на следующее утро. Его тоже демонтировали через несколько часов.

На Кольцовском тракте появился новый указатель —Город храбрых». Это заметили наши коллеги из портала Е1. Этот указатель сменил другой,Город бесов», который позапрошлой ночью установил неизвестныйсделав цитату эмоционального выступления Владимира Соловьеваназвавшего так Екатеринбург из-за протестов в сквере у Драмтеатра.