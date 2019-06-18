Куйвашева призвали заступиться за учащихся «Денежкиного Камня»
10:21, 18 Июнь 2019
Власти выселяют детей из помещения экологической школы при заповеднике. Родители утверждают, что это незаконно, и обращаются к губернатору.
Родители детей, которые обучаются в экологической школе «Денежкиного Камня», обратились к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Недавно стало известно, что администрация Североуральского городского округа с 1 июля планирует забрать у школы помещение, которое когда-то передала в собственность заповедника.
Директор »Денежкиного Камня» Анна Квашнина считает, что это »маленькая месть» за позицию заповедника в отношении УГМК. Осенью 2018 года экологи заявили, что компания загрязнила реки Тальтия и Шегултан медью, алюминием, марганцем и цинком, превысив допустимые значения в тысячу раз.
«[После заявленных претензий] мы побывали агентами Трампа, белоленточниками, расхитителями федерального бюджета, мы даже пробы как-то «подделывали». На нас вешали много повинностей, которые мы не совершали. Это способ показать власть и показать, кто управляет процессом», — отметила директор заповедника «Денежкин Камень» Анна Квашнина.
Джизуса распяли, а он поет!
Художественный руководитель пермского «Театра-Театра» Борис Мильграм о рок-опере Jesus Christ Supers
В письме Куйвашеву, которое есть в распоряжении ЕТВ, говорится, что любое противодействие экологическому просвещению со стороны власти незаконно. Родители считают, что «в данном конфликте требуется серьезная медиация», поскольку глава Североуральского округа Василий Матюшенко «пытается защитить интересы экономического гиганта, дающего налоговые поступления и рабочие места для городского округа».
«Зачем нарушать интересы детей? Зачем противодействовать экологическому просвещению? […] Просим вашего вмешательства в сложившуюся ситуацию с целью оставить на условиях договора безвозмездной аренды помещение по адресу с. Всеволодо-Благодатское, ул. Кирова, 21, за заповедником „Денежкин Камень“ для работы экологической школы», — пишут родители.
«Война Анны» сможет побороться за «Оскар»
Фильм Алексея Федорченко вернут в прокат еще на шесть дней. Это позволит выполнить требования Америк
На днях представители администрации Североуральского городского округа встретились с родительским комитетом. Начальник управления образования администрации Ирина Ощепкова пообещала, что по проблеме экологической школы организуют рабочую группу и посмотрят, что «в ближайшей перспективе возможно сделать». «Есть еще 13 дней, работайте, пожалуйста, чтобы с 1 июля ваши дети выехали», — сказала чиновница.
Власти утверждают, что зимой запросили у экошколы ряд документов, регламентирующих статус и безопасность учреждения, но ответа не получили. Поэтому и решили приостановить деятельность школы. В «Денежкином Камне» отрицают, что администрация запрашивала документы о безопасности.
Помещение, о котором идет речь, было передано заповеднику «Денежкин Камень» администрацией Североуральского городского округа по Договорам безвозмездного пользования имуществом. С 2007 года его используют для экологической школы, где учится 200 человек.
Екатеринбуржцы угнали 11 автомобилей за 21 миллион
Один из мужчин сейчас находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Новое и интересное
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Онкология. Что делать, чтобы не умереть?
Как книги влияют на мозг?
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.