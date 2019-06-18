Куйвашева призвали заступиться за учащихся «Денежкиного Камня»

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« Зачем нарушать интересы детей? Зачем противодействовать экологическому просвещению? […] Просим вашего вмешательства в сложившуюся ситуацию с целью оставить на условиях договора безвозмездной аренды помещение по адресу с. Всеволодо-Благодатское , ул. Кирова , 21 , за заповедником „ Денежкин Камень“ для работы экологической школы», — пишут родители.

В письме Куйвашевукоторое есть в распоряжении ЕТВговоритсячто любое противодействие экологическому просвещению со стороны власти незаконно. Родители считаютчто, поскольку глава Североуральского округа Василий Матюшенко