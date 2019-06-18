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Куйвашев в соболезновании назвал причастных к гибели экс-главы СвЖД

12:28, 18 Июнь 2019
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Фото: YouTube
По мнению губернатора Свердловской области «за ширмой» борьбы с коррупцией скрываются клановые разборки или ведомственные войны.

Губернатор Куйвашев отреагировал на смерть бывшего начальника Свердловской железной дороги. На своей странице в Instagram глава региона выразил соболезнования родным и близким Алексея Миронова. Подчеркнул, что многие считают его «профессионалом, опытным железнодорожником, надежным человеком».

Вспомнив о том, что последний год жизни Алексея Миронова «был омрачен уголовным делом и обвинениями в коррупции», губернатор Куйвашев посчитал уместным указать возможную причину его смерти. Глава региона намекнул, что борьба с коррупцией «превращается в кампанейщину», а силовые структуры «используют знамя этой борьбы ради увеличения своего могущества и влияния». Евгений Куйвашев считает, что «за ширмой такой борьбы скрываются клановые разборки или ведомственные войны».

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Вчера не стало бывшего начальника Свердловской железной дороги Алексея Юрьевича Миронова. Он свел счеты с жизнью. Я приношу свои соболезнования его родным и близким. Я знаю, что многие люди на железной дороге скорбят по поводу ухода Алексея Юрьевича. Несмотря на то, что последний год его жизни был омрачен уголовным делом и обвинениями в коррупции, большинство запомнит Миронова профессионалом, опытным железнодорожником, надежным человеком. ⠀ Я хочу напомнить, что в нашей стране действует презумпция невиновности, и пока вина человека не доказана судом, он остается невиновным. Вина Миронова до сих пор доказана не была. Я предполагаю, что Алексей Юрьевич не выдержал того огромного давления, которое обрушивается на человека после предъявления ему обвинений. Борьба с коррупцией — важная задача нашего общества, но она не должна превращаться в кампанейщину, а силовые структуры не должны использовать знамя этой борьбы ради увеличения своего могущества и влияния. К сожалению, часто за ширмой такой борьбы скрываются клановые разборки или ведомственные войны. Ценой оказывается человеческая судьба, а иногда и жизнь.

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

Алексей Миронов был задержан 14 декабря 2018 года. Начальника СвЖД обвиняли в получении взятки и махинациях с закупками. 13 июня его отпустили из-под домашнего ареста под залог в пять миллионов рублей. 17 июня он покончил с собой.

Как сообщает telegram-канал 112, Миронов оставил предсмертную записку: «Не хочу быть опозоренным, остаюсь советским человеком, служил на благо России».

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Начальника СвЖД задержали по подозрению в коррупции
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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Общество, полиция, взятка, уголовное дело, СвЖД, начальник, гибель, Евгений Куйвашев, Алексей Миронов
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