Куйвашев в соболезновании назвал причастных к гибели экс-главы СвЖД

Губернатор Куйвашев отреагировал на смерть бывшего начальника Свердловской железной дороги. На своей странице в Instagram глава региона выразил соболезнования родным и близким Алексея Миронова. Подчеркнул, что многие считают его «профессионалом, опытным железнодорожником, надежным человеком».

Вспомнив о том, что последний год жизни Алексея Миронова «был омрачен уголовным делом и обвинениями в коррупции», губернатор Куйвашев посчитал уместным указать возможную причину его смерти. Глава региона намекнул, что борьба с коррупцией «превращается в кампанейщину», а силовые структуры «используют знамя этой борьбы ради увеличения своего могущества и влияния». Евгений Куйвашев считает, что «за ширмой такой борьбы скрываются клановые разборки или ведомственные войны».