Екатеринбурженки расхотели идти замуж
11:51, 18 Июнь 2019
За год число желающих получить штамп в паспорте сократилось.
Жительницы Екатеринбурга за год стали меньше хотеть замуж. Число желающих сократилось на 2%. При этом в 15 крупных городах России наблюдается обратная динамика. Уральская столица заняла 19 место из 23, сообщают эксперты Авито.
В компании также узнали, что екатеринбургские невесты могут похвастаться стройностью: 44% спроса приходится на платья размера S. При этом в уральской столице свадебное платье можно купить дешевле, чем в среднем по стране: всего за восемь тысяч.
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