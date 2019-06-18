Екатеринбурженки расхотели идти замуж

Жительницы Екатеринбурга за год стали меньше хотеть замуж. Число желающих сократилось на 2%. При этом в 15 крупных городах России наблюдается обратная динамика. Уральская столица заняла 19 место из 23, сообщают эксперты Авито.

В компании также узнали, что екатеринбургские невесты могут похвастаться стройностью: 44% спроса приходится на платья размера S. При этом в уральской столице свадебное платье можно купить дешевле, чем в среднем по стране: всего за восемь тысяч.