Екатеринбуржцы угнали 11 автомобилей за 21 миллион

Полиция Екатеринбурга поймала местного жителя, который с сентября 2016 года угонял дорогие иномарки. Всего ему и сообщникам удалось украсть 11 машин, три из которых вернули владельцам. В список попали четыре Toyota Land Cruiser, три Toyota Camry, два Lexus, по одному Nissan Murano и Infiniti, сообщили ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

С помощью кернера сообщники разбивали стекло со стороны водителя и отключали противоугонку. После угона они продавали автомобили и делили деньги между собой.

Следователи возбудили уголовное дело. Сейчас один из обвиняемых находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Еще один из предполагаемых сообщников уже отбывает срок в учреждении пенитенциарной системы. Уголовное дело в отношении третьего участника преступлений тоже рассмотрят в суде.