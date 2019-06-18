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Екатеринбуржцы угнали 11 автомобилей за 21 миллион

09:38, 18 Июнь 2019
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Фото: pixabay
Один из мужчин сейчас находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Полиция Екатеринбурга поймала местного жителя, который с сентября 2016 года угонял дорогие иномарки. Всего ему и сообщникам удалось украсть 11 машин, три из которых вернули владельцам. В список попали четыре Toyota Land Cruiser, три Toyota Camry, два Lexus, по одному Nissan Murano и Infiniti, сообщили ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

С помощью кернера сообщники разбивали стекло со стороны водителя и отключали противоугонку. После угона они продавали автомобили и делили деньги между собой.

Следователи возбудили уголовное дело. Сейчас один из обвиняемых находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Еще один из предполагаемых сообщников уже отбывает срок в учреждении пенитенциарной системы. Уголовное дело в отношении третьего участника преступлений тоже рассмотрят в суде.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , иномарка, машина, автомобиль, угон, УМВД по Екатеринбургу
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