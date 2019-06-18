Екатеринбургский фонд выпустил брошюру для особых детей

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структурировать информацию по социальному обеспечению.

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Навигаторы» будут бесплатно раздавать в офисе благотворительного фонда

на

Сурикова

4. Также брошюру можно получить

написав на почту

письмо с пометкой

Навигатор».

Екатеринбургский благотворительный фондЯ особенный» выпустилНавигатор для особых семей». В брошюру вошли часто задаваемые вопросы и обращения родителей детей с аутизмом., — рассказали ЕТВ в фонде.В брошюре есть информация о признаках аутизмасовременных и научно доказанных методах работы с ребенкома также об организациях Свердловской областикоторые помогают детям с аутизмом. По словам президента фондаЯ особенный» Александрины Хаитовойброшюра поможет родителям