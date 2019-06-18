Екатеринбургский фонд выпустил брошюру для особых детей
16:57, 18 Июнь 2019
«Навигатор» поможет родителям структурировать информацию по аутизму.
Екатеринбургский благотворительный фонд «Я особенный» выпустил «Навигатор для особых семей». В брошюру вошли часто задаваемые вопросы и обращения родителей детей с аутизмом. «Большинство родителей регулярно сталкивается с тем, что не знает, где и как получить необходимую помощь и информацию», — рассказали ЕТВ в фонде.
В брошюре есть информация о признаках аутизма, современных и научно доказанных методах работы с ребенком, а также об организациях Свердловской области, которые помогают детям с аутизмом. По словам президента фонда «Я особенный» Александрины Хаитовой, брошюра поможет родителям структурировать информацию по социальному обеспечению. «Навигаторы» будут бесплатно раздавать в офисе благотворительного фонда на Сурикова, 4. Также брошюру можно получить, написав на почту fund.i.am.special@gmail.com письмо с пометкой «Навигатор».
В брошюре есть информация о признаках аутизма, современных и научно доказанных методах работы с ребенком, а также об организациях Свердловской области, которые помогают детям с аутизмом. По словам президента фонда «Я особенный» Александрины Хаитовой, брошюра поможет родителям структурировать информацию по социальному обеспечению. «Навигаторы» будут бесплатно раздавать в офисе благотворительного фонда на Сурикова, 4. Также брошюру можно получить, написав на почту fund.i.am.special@gmail.com письмо с пометкой «Навигатор».
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