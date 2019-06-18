Депутат гордумы Колесников ответил на претензии мусульман

Депутат думы Екатеринбурга Александр Колесников прокомментировал ЕТВ претензии свердловских мусульман. « Ну где я кого оскорбил? Молодой мусульманин его [видео выступления с рабочей группы] скорее всего не видел», — сказал депутат.





Ранее на одном из заседаний рабочей группы по храму святой Екатерины Александр Колесников сказал следующее: « Не будет храма — будут мечети , еще одну Швейцарию получите. […] Правительство будет работать лучше , освящаемое колокольным звоном».





