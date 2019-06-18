Депутат гордумы Колесников ответил на претензии мусульман
15:03, 18 Июнь 2019
Народный избранник заявил, что никого не оскорблял.
Депутат думы Екатеринбурга Александр Колесников прокомментировал ЕТВ претензии свердловских мусульман. «Ну где я кого оскорбил? Молодой мусульманин его [видео выступления с рабочей группы] скорее всего не видел», — сказал депутат.
Ранее на одном из заседаний рабочей группы по храму святой Екатерины Александр Колесников сказал следующее: «Не будет храма — будут мечети, еще одну Швейцарию получите. […] Правительство будет работать лучше, освящаемое колокольным звоном».
В разговоре с ЕТВ Колесников объяснил, что имел ввиду результаты референдума в Швейцарии по строительству минаретов: тогда 57% жителей высказалось против.
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Александр Колесников
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Ну, это же не мои проблемы, что кто-то плохо учился в школе и не знает ни про Швейцарию-2009, ни про Россию-1991, ни про Францию-1968. Я то обращаюсь к членам рабочей группы с надеждой, что они хоть что-то знают. […] Столкнуть меня с исламом не получится. Всем известна моя деликатность в вопросах религии.
Ранее председатель Духовного управления мусульман Свердловской области Артур Мухутдинов заявил, что в словах депутата мечеть представляется »как нечто заведомо нежелательное, негативное,при том что значительную часть населения России составляют мусульмане». По мнению Мухутдинова, противопоставление православия и ислама »ведет к розни и вражде на почве религии».
Представитель мусульман также предположил, что высказывание Колесникова «ставит под сомнение светский характер российского государства», — и, наконец, назвал его оскорбительным, провокационным и недопустимым.
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