Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Автомобилист отсудил 80 тысяч за пинок на выезде из Екатеринбурга

13:45, 18 Июнь 2019
oldtimer-605509_960_720.jpg
Фото: pixabay
Машина пострадала из-за пробки.

В 2018 мужчина выехал на автомобиле Honda из Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Через какое-то время следовавший за ним водитель Kia начал сигналить, требуя уступить дорогу. Но это было невозможно сделать из-за образовавшей пробки. На светофоре преследователь вышел и стал стучать в окно Honda. Водитель не отреагировал, потому нервный мужчина пнул его машину, сломал зеркало и разбил стекло. Повреждения автомобиля оценили в 80,5 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе областного суда.

Нервного автомобилиста быстро нашли. Оказалось, что его обвиняли в мелком хулиганстве. Пострадавший водитель Honda подал иск в Верх-Исетский суд, требуя выплатить ему деньги на ремонт машины, расходы на экспертизу и госпошлины в 4,6 тысячи. Требования удовлетворили в полном объеме, но ответчик подал апелляцию в областной суд. Доказать, что ремонт стоит дешевле он не смог, поэтому

Уступи храму место
Вспоминаем историю площадок-фаворитов под храм святой Екатерины и примеряем собор.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «Автомобилист отсудил 80 тысяч за пинок на выезде из Екатеринбурга »?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, деньги, суд, Областной суд, автомобиль, Свердловская область , Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Екатеринбурженка заставила автосервис заплатить за угнанную машину
Общество
Екатеринбурженка заставила автосервис заплатить за угнанную машину
Суд обязал предпринимателей выплатить ей почти 300 тысяч рублей.
Онкология. Что делать, чтобы не умереть?
19 июня в 19:00
С Денис Демидов
Как книги влияют на мозг?
18 июня в 19:00
С Алексей Сальников
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
Общество
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.