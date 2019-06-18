Автомобилист отсудил 80 тысяч за пинок на выезде из Екатеринбурга

В 2018 мужчина выехал на автомобиле Honda из Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Через какое-то время следовавший за ним водитель Kia начал сигналить, требуя уступить дорогу. Но это было невозможно сделать из-за образовавшей пробки. На светофоре преследователь вышел и стал стучать в окно Honda. Водитель не отреагировал, потому нервный мужчина пнул его машину, сломал зеркало и разбил стекло. Повреждения автомобиля оценили в 80,5 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе областного суда.

Нервного автомобилиста быстро нашли. Оказалось, что его обвиняли в мелком хулиганстве. Пострадавший водитель Honda подал иск в Верх-Исетский суд, требуя выплатить ему деньги на ремонт машины, расходы на экспертизу и госпошлины в 4,6 тысячи. Требования удовлетворили в полном объеме, но ответчик подал апелляцию в областной суд. Доказать, что ремонт стоит дешевле он не смог, поэтому