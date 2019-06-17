Высокинский назвал акцию «город бесов» провокацией, Куйвашев — шуткой
14:45, 17 Июнь 2019
Мэр и губернатор разошлись в оценках.
Мэр Александр Высокинский назвал знак «город бесов», поставленный при въезде в Екатеринбург, «обычной провокацией». По словам градоначальника, табличку сняли за 20-30 минут, а теперь будут выяснять, кто ее повесил. «Я считаю, что для города ничего хорошего в этом нет. Мы будем следить, чтобы надписи не появлялись, это наша работа», — заявил Высокинский в эфире радио «Говорит Москва».
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал акцию шуткой «креативных горожан», но призвал «не раздувать тему». «Не нужно называть Екатеринбург городом бесов. Неприятные слова. Давайте повесим на въезде в город другую табличку, которой бы мы все гордились. Например, «Город храбрых“», — предложил Куйвашев в Instagram.
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Евгений Куйвашев
губернатор Свердловской области
Кто говорит так про наших горожан — пусть повнимательнее посмотрит на себя.
«Городом бесов» Екатеринбург назвал журналист Владимир Соловьев. Виной тому стали протесты в сквере у Драмтеатра. «И вот этот город, в котором бесы до сих пор ходят и гуляют, этот город, разрушивший свой храм и не восстановивший, этот город проявил себя бесами снова», — говорил Соловьев противникам храма и грозился приехать в столицу Урала, чтобы «чертей гонять».
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