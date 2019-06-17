Высокинский назвал акцию «город бесов» провокацией, Куйвашев — шуткой

Мэр Александр Высокинский назвал знак « город бесов», поставленный при въезде в Екатеринбург, « обычной провокацией». По словам градоначальника , табличку сняли за 20-30 минут , а теперь будут выяснять , кто ее повесил. « Я считаю , что для города ничего хорошего в этом нет. Мы будем следить , чтобы надписи не появлялись , это наша работа», — заявил Высокинский в эфире радио « Говорит Москва».



