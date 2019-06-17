В Екатеринбурге сдали конгресс-холл, в котором хочет побывать Путин

В Екатеринбурге сдали в эксплуатацию конгресс-холл МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», в котором пройдет саммит производства и индустриализации GMIS. Разрешение регионального минстроя получили сегодня, 17 июня, сообщили в департаменте информполитики региона. Площадь нового конгресс-центра — 42 тысячи квадратных метров. В нем есть 13 конференц-залов и 26 переговорных с оборудованием для синхронного перевода на восемь языков.

Главная площадка комплекса — многофункциональный зал на пять тысяч человек, в котором планируют проводить концерты, спортивные соревнования, цирковые и театрализованные шоу. Сцена и партер трансформируются под формат мероприятий с помощью подъемной платформы. В стенах зала размещены акустические панели и сабвуферы, которые подходят для концертов оперных исполнителей. На открытии конгресс-холла 30 августа выступят Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов.