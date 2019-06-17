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В Екатеринбурге сдали конгресс-холл, в котором хочет побывать Путин

18:48, 17 Июнь 2019
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Фото: департамент информполитики региона
Первым деловым мероприятием на площадке станет саммит GMIS.

В Екатеринбурге сдали в эксплуатацию конгресс-холл МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», в котором пройдет саммит производства и индустриализации GMIS. Разрешение регионального минстроя получили сегодня, 17 июня, сообщили в департаменте информполитики региона. Площадь нового конгресс-центра — 42 тысячи квадратных метров. В нем есть 13 конференц-залов и 26 переговорных с оборудованием для синхронного перевода на восемь языков.

Главная площадка комплекса — многофункциональный зал на пять тысяч человек, в котором планируют проводить концерты, спортивные соревнования, цирковые и театрализованные шоу. Сцена и партер трансформируются под формат мероприятий с помощью подъемной платформы. В стенах зала размещены акустические панели и сабвуферы, которые подходят для концертов оперных исполнителей. На открытии конгресс-холла 30 августа выступят Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов.

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Также в зале впервые используется система вентиляции: потоки воздуха замедляют диффузоры, расположенные под каждым зрительским креслом. Для удобного прохода зрителей, на входах установлены 25 рамок металлоискателей. На прилегающей территории оборудовали парковку на шесть тысяч мест, установили навигационные стенды. Первым деловым мероприятием, которое примет новое здание, станет глобальный саммит производства и индустриализации (GMIS) — с 9 по 11 июня. На него ждут первых лиц государства, в том числе президента Владимира Путина. Он уже получил официальное приглашение и заявил, что попробует приехать.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, саммит, GMIS, Конгресс-холл, Екатеринбург, Владимир Путин
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